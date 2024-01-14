Cravins 副部長宣佈成立 MBDA 少數族裔企業諮詢理事會

華盛頓2024年1月14日 /美通社/ -- 負責少數族裔商業發展的商務部副部長 Donald R. Cravins, Jr. 本日宣佈，成立美國商務部少數族裔商業發展局 (MBDA) 少數族裔企業諮詢理事會。正如 2021 年《少數族裔商業發展法案》所規定，該理事會將為 MBDA 提供建議和協助，助力履行促進少數族裔企業發展的使命。

副部長 Cravins 表示：「少數族裔企業諮詢理事會是 MBDA 行使少數族裔和服務不足企業領導職責的重要槓桿。我們從公共和私營部門遴選了十九位領導人，他們在為我們服務的目標企業創造機會方面均擁有豐富經驗。他們的領導力和影響力是無價的，有助於 MBDA 擴展自身影響力及履行使命，也就是營造強大而公平的經濟環境，讓每個美國人都有機會建立成功的企業。」

理事會由九名私營部門成員和來自十家聯邦機構的各一名代表組成，這十個聯邦機構分別負責在企業組建、勞動力發展、貨幣政策、國家安全、能源、農業、交通和住房方面提供支援。理事會成員任期兩年，可連任。

理事會將透過以下方式向機構領導層提供建議：

提供美國經濟和社會生活領域發展提供知識和資訊，以幫助在社會或經濟層面弱勢企業的發展；

向領導層提供公共和私營部門中，與在社會或經濟層面弱勢企業相關的計劃、項目和活動資訊。

少數族裔企業諮詢理事會成員

私營部門成員

Janice Bryant Howroyd，ActOne Group 行政總裁

Ron Busby，U.S. Black Chambers, Inc. 總裁兼行政總裁

Harry E. Johnson, Sr. ，Martin Luther King, Jr. Memorial 基金會總裁兼行政總裁

，Martin Luther King, Jr. Memorial 基金會總裁兼行政總裁 Ying McGuire，全國少數民族供應商發展理事會主席兼行政總裁

Frances Perez-Wilhite，北卡羅來納州軍事商業中心專案經理

Kip Ritchie，Potawatomi Business Development Corporation 行政總裁

Rosa Santana，Santana Group 創辦人兼行政總裁

David Steward，World-Wide Technology 董事長兼創辦人

Melanie Matter Welsh，Alaska Unlimited 執行董事

理事會還將包括以下聯邦機構的代表：

聯邦儲備系統

美國農業部

美國國防部

美國能源部

美國聯邦總務署

美國住宅及城市發展部

美國勞工部

美國小企業管理局

美國運輸部

美國財政部

關於美國少數族裔商業發展局 (MBDA)：

美國商務部少數族裔商業發展局是唯一一家專門致力於支持美國少數族裔企業 (MBEs) 的發展及提升全球競爭力的聯邦政府機構。50 多年來，MBDA 的計劃和服務令少數族裔企業能夠更好地創造就業機會、擴大規模和能力、增加收入，並在地區、國內及國際上實現擴張。

網站：http://www.mbda.gov/

Minority Business Development Agency