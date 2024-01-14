Cravins 副部长宣布成立 MBDA 少数族裔商业企业咨询委员会

华盛顿2024年1月15日 /美通社/ -- 今日，少数族裔商业发展局商务部副部长 Donald R. Cravins, Jr. 宣布美国商务部少数族裔商业发展局 (MBDA) 少数族裔商业企业咨询委员会 （以下简称"委员会"）成立。委员会负责在 MBDA 践行使命的过程中为其提供建议和援助，以促进少数族裔所有企业的发展，正如 2021 年《少数族裔商业发展法案》所述。

副部长 Cravins 表示："作为 MBDA 在少数族裔和服务不足企业领域的关键支柱，少数族裔企业咨询委员会发挥着关键作用。我们从公共与私营部门中挑选了十九位具有丰富经验的领袖，来为我们所服务的企业创造机遇。他们的领导力和影响力对于 MBDA 的影响和使命（即创造一个强大而公平的经济，使每个美国人都有机会建立成功的企业）至关重要。"

委员会由九名私营部门成员和十名来自联邦机构的代表组成，这十名代表分别来自负责企业创办、劳工发展、货币政策、国家安全、能源、农业、交通和住房的联邦机构。委员会成员任期两年，且可以连任。

委员会将通过以下方式为机构领导层提供建议：

在美国的经济和社会生活领域的发展中充当知识和信息来源，从而对在社会或经济上处于不利地位的企业产生影响；

向领导层提供公共和私营部门与社会或经济弱势企业有关的计划、项目和活动信息。

少数族裔商业企业咨询委员会成员

私营部门成员

ActOne Group 行政总裁 Janice Bryant Howroyd





U.S. Black Chambers, Inc. 总裁兼行政总裁 Ron Busby

Martin Luther King, Jr. Memorial 基金会总裁兼行政总裁 Harry E. Johnson, Sr.





Memorial 基金会总裁兼行政总裁 全国少数族裔供应商发展委员会总裁兼行政总裁 Ying McGuire





北卡罗来纳州军事商务中心项目经理 Frances Perez-Wilhite





Potawatomi Business Development Corporation 行政总裁 Kip Ritchie





Santana Group 创始人兼行政总裁 Rosa Santana





World-Wide Technology 创始人兼主席 David Steward





Alaska Unlimited 执行董事 Melanie Matter Welsh

委员会成员也包含来自以下联邦机构的代表：

美国联邦储备系统





美国农业部





美国国防部





美国能源部





美国总务管理局





美国住房与城市发展部





美国劳工部





美国小企业管理局





美国交通部





美国财政部

关于美国少数族裔商业发展局 (MBDA)：

美国商务部少数族裔商业发展局是唯一一个专注于美国少数族裔商业企业 (MBEs) 发展和全球竞争力的联邦机构。在过去的 50 多年中，MBDA 的计划和服务为少数族裔商业企业提供了更好的支持，助力其创造就业机会、扩大规模和能力、增加收入，并在区域、国内和国际范围内进行拓展。

网站：http://www.mbda.gov/

Minority Business Development Agency