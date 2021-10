Creaform ajoute trois nouveaux composants à la suite R-Series(MC) de solutions automatisées pour le contrôle qualité (CQ) dimensionnel

L'entreprise continue d'être un vecteur d'innovation en matière de solutions d'inspection en ligne en dévoilant trois nouvelles solutions : un nouveau modèle de MetraSCAN-R BLACK, une nouvelle version de la plateforme logicielle spécialement conçue pour le soutien à long terme, et un aménagement de MMT à numérisation 3D CUBE-R désormais entièrement personnalisable, pour mieux répondre aux besoins de CQ en production.

LÉVIS, QC, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Creaform, leader mondial de solutions de mesure 3D portables et de services d'ingénierie, a annoncé aujourd'hui les derniers ajouts à sa gamme R-Series, notamment le nouveau MetraSCAN-R BLACK | Elite HD aux performances améliorées, ainsi qu'une nouvelle édition de VXelements, conçue pour le soutien à long terme (LTS). Cet ensemble de solutions de pointe comprend également une nouvelle version du module VXscan-R spécialement conçue pour s'adapter aux agencements personnalisés des cellules de numérisation 3D automatisée en conservant la facilité d'utilisation de sa programmation jumelle numérique.

Découvrez les solutions automatisées de Creaform pour le contrôle qualité haute vitesse et hautement répétable.

Vitesse et répétabilité : le MetraSCAN-R BLACK Ι Elite HD procure un champ de vision optimisé offrant des niveaux de performance accrus pour les cas d'utilisation complexes comme la mesure 3D sur des pièces en tôle.

exclusive aux produits de la série R, la nouvelle version de soutien à long terme VXelements LTS prolonge la période de maintenance du logiciel et augmente la robustesse et la fiabilité du logiciel en limitant le nombre de nouvelles versions des fonctionnalités. Simplicité de fonctionnement : grâce à sa compatibilité avec les principaux logiciels de métrologie 3D, à sa programmation hors ligne et à son intégration homogène dans tout flux de production, la série R est accessible à tous, quel que soit le niveau d'expertise ou d'expérience.

« Dans leur quête d'efficacité, les fabricants ont besoin d'une solution de contrôle qualité capable de s'adapter à leur flux de travail et à leur environnement, tout en étant facile à utiliser. Pour prendre de bonnes décisions afin d'obtenir des pièces de meilleure qualité, ils ont également besoin de données rapides et précises, explique Jérôme-Alexandre Lavoie, chef de produit chez Creaform. Avec ces dernières innovations, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour passer facilement à l'automatisation. »

À propos de Creaform

Creaform développe, fabrique et vend des technologies de mesure 3D portables et automatisées. L'entreprise propose des solutions innovantes pour les tâches telles que la numérisation 3D, la rétro-ingénierie, le contrôle qualité, les essais non destructifs et le développement de produits. Ses produits répondent au besoin d'un grand nombre d'industries, y compris l'automobile, l'aérospatiale, les produits de consommation, les industries lourdes, la fabrication, les industries pétrolières et gazières, et la production d'électricité.

Ayant son siège social et ses activités de fabrication à Lévis (Québec), Creaform gère des centres d'innovation à Lévis et à Grenoble (France), et effectue de la vente directe au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Chine, au Japon, en Corée, en Thaïlande et à Singapour. Creaform fait partie d'Ultra Precision Technologies, division d'AMETEK Inc., l'un des principaux fabricants mondiaux d'instruments électroniques et d'appareils électromécaniques, dont le chiffre d'affaires en 2020 dépassait 4,5 milliards de dollars.

www.creaform3d.com

