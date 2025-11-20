Creality präsentiert neue Produkte und KI-Funktionen auf der Formnext 2025 und gestaltet die Zukunft der „Instant Creation"

FRANKFURT, Deutschland, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Am Eröffnungstag der Formnext 2025 gab Creality, ein weltweit führendes Unternehmen in der 3D-Druckbranche, in Halle 12.1-C02 ein beeindruckendes Debüt und stellte neue Produkte und Erlebnisse vor, die eine Brücke zwischen intelligentem Design und zugänglicher Gestaltung schlagen. Die Präsentation umfasste Innovationen in den Bereichen 3D-Druck, Lasersysteme und KI-Modellierung und zeigte das wachsende Ökosystem von Creality sowie die Vision der „Instant Creation".

Produkte der neuen Generation enthüllt

Creality Booth 12.1-C02 in Formnext 2025 Brand New Ender-3 V4 in Multi-color Printing “AI + 3D Printing: Smarter Creativity in Action” Workshop Sessions

Auf der Formnext 2025 wird Creality eine neue Generation von Innovationen vorstellen, die das stetig wachsende 3D-Druck-Ökosystem erweitern.

Ender-3 V4 3D-Drucker : Die nächste Evolutionsstufe der kultigsten und meistverkauften Serie von Creality, entwickelt für einen intelligenteren Betrieb, verbesserte Stabilität und mehrfarbige Kreativität.

: Die nächste Evolutionsstufe der kultigsten und meistverkauften Serie von Creality, entwickelt für einen intelligenteren Betrieb, verbesserte Stabilität und mehrfarbige Kreativität. Falcon T1 Laser Engraver : Das weltweit erste 5-in-1-Lasersystem, das Gravieren, Markieren, Schnitzen, Farbmarkieren und Hochgeschwindigkeitsschneiden in einer leistungsstarken und vielseitigen Plattform vereint.

: Das weltweit erste 5-in-1-Lasersystem, das Gravieren, Markieren, Schnitzen, Farbmarkieren und Hochgeschwindigkeitsschneiden in einer leistungsstarken und vielseitigen Plattform vereint. Sermoon P1 3D-Scanner : Eine All-in-One-Laserlösung der nächsten Generation, die die Präzision eines blauen Lasers mit Wi-Fi 7-Konnektivität für professionelle Leistung kombiniert.

: Eine All-in-One-Laserlösung der nächsten Generation, die die Präzision eines blauen Lasers mit Wi-Fi 7-Konnektivität für professionelle Leistung kombiniert. CubeMe AI Function: Ein neues KI-gestütztes Modellierungstool von Creality Cloud, das es Nutzern ermöglicht, innerhalb von Minuten personalisierte 3D-Modelle aus einem Foto zu generieren – für eine schnellere, intelligentere und einfachere Erstellung.

Workshops: Austausch von Erkenntnissen zur KI und die Zukunft des Designs

Unter dem Thema „AI + 3D Printing: Smarter Creativity in Action" („KI und 3D-Druck: Intelligentere Kreativität in Aktion") wird Creality außerdem vier Live-Workshops mit führenden Designern und Hochschullehrern aus ganz Europa organisieren. In den Sessions wird untersucht, wie KI-gesteuerte Werkzeuge 3D-Design, Modellierung und Lernerfahrungen neu gestalten und die Erstellung schneller, intelligenter und intuitiver machen. Durch die Verknüpfung professioneller Erkenntnisse werden die Workshops neue Möglichkeiten für kreative und pädagogische Anwendungen des 3D-Drucks aufzeigen.

Immersives 3D-Druck-Erlebnis und Cyberpunk-Showcase

Der Stand von Creality kombinierte außerdem interaktive Erlebnisse mit großformatigen kreativen Displays und bot den Besuchern eine weitere spannende Reise durch das wachsende Ökosystem des Unternehmens.

Das Herzstück – ein „Cyberpunk City"-Miniaturdiorama – vereint FDM-Mehrfarbendruck, Lasergravur und Resin-Druck, um eine eindrucksvolle futuristische Stadtlandschaft zu erschaffen. Darüber hinaus luden interaktive Bereiche, darunter die Claw Machine der K2-Serie, die Besucher zum Spielen, Teilen und Vernetzen ein und machten die Erkundung der 3D-Drucktechnologie zu einem echten Mitmach-Erlebnis.

Impulsgeber für die Zukunft der Kreativtechnologie

Durch die Verschmelzung von KI-gestützter Modellierung, erweiterten 3D-Technologien und kollaborativen Bildungsaktivitäten macht Creality die 3D-Erstellung für Nutzer weltweit noch intuitiver und inspirierender. Auf der Formnext 2025 stellte Creality nicht nur neue Tools vor, sondern auch eine ganz neue Denkweise, bei der sich Kreativität, Intelligenz und Zugänglichkeit perfekt ergänzen.

