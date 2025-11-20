-Creality presentó nuevos productos y funciones de IA en Formnext 2025, dando forma al futuro de la "creación instantánea"

FRANKFURT, Alemania, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la jornada inaugural de Formnext 2025, Creality, líder mundial en la industria de la impresión 3D, realizó un impresionante debut en el pabellón 12.1-C02, presentando nuevos productos y experiencias que fusionan el diseño inteligente con la creación accesible. La muestra incluyó innovaciones en impresión 3D, sistemas láser y modelado con IA, destacando el ecosistema en expansión de Creality y su visión de "Creación Instantánea".

Presentados productos de nueva generación

Creality Booth 12.1-C02 in Formnext 2025 Brand New Ender-3 V4 in Multi-color Printing “AI + 3D Printing: Smarter Creativity in Action” Workshop Sessions

En Formnext 2025, Creality presentará una nueva generación de innovaciones que amplían su ecosistema de impresión 3D en constante crecimiento.

Ender-3 V4 3D Printer — La siguiente evolución de la serie más icónica y superventas de Creality, diseñada para un funcionamiento más inteligente, una mayor estabilidad y una creatividad multicolor.

— La siguiente evolución de la serie más icónica y superventas de Creality, diseñada para un funcionamiento más inteligente, una mayor estabilidad y una creatividad multicolor. Falcon T1 Laser Engraver — El primer sistema láser 5 en 1 del mundo, que integra grabado, marcado, tallado, marcado de color y corte de alta velocidad en una plataforma potente y versátil.

— El primer sistema láser 5 en 1 del mundo, que integra grabado, marcado, tallado, marcado de color y corte de alta velocidad en una plataforma potente y versátil. Sermoon P1 3D Scanner — Una solución láser todo en uno de última generación que combina la precisión del láser azul con la conectividad Wi-Fi 7 para un rendimiento de nivel profesional.

— Una solución láser todo en uno de última generación que combina la precisión del láser azul con la conectividad Wi-Fi 7 para un rendimiento de nivel profesional. CubeMe AI Function — Una nueva herramienta de modelado con IA de Creality Cloud que permite a los usuarios generar modelos 3D personalizados a partir de una foto en minutos, haciendo que la creación sea más rápida, inteligente y accesible.

Talleres: Intercambio de ideas sobre la IA y el futuro del diseño

Bajo el lema 'IA + Impresión 3D: Creatividad más inteligente en acción', Creality ofrecerá cuatro talleres en directo con destacados diseñadores y docentes de educación superior de toda Europa. En estos talleres se explorará cómo las herramientas basadas en IA están transformando el diseño, el modelado y el aprendizaje en 3D, agilizando, optimizando y haciendo más intuitiva la creación. Al conectar conocimientos profesionales, los talleres inspirarán nuevas posibilidades para las aplicaciones creativas y educativas de la impresión 3D.

Experiencia inmersiva de impresión 3D y muestra Cyberpunk

El stand de Creality combinó experiencias interactivas con exhibiciones creativas a gran escala, ofreciendo a los visitantes un recorrido fascinante por su ecosistema en expansión.

La pieza central, un diorama en miniatura de una "Ciudad Cyberpunk", integraba impresión FDM multicolor, grabado láser e impresión en resina para crear un impresionante paisaje urbano futurista. Junto a él, zonas interactivas, como la máquina de garras de la serie K2, invitaban a los visitantes a jugar, compartir y conectar, convirtiendo la exploración de la tecnología de impresión 3D en una experiencia verdaderamente participativa.

Impulsando el futuro de la tecnología creativa

Al fusionar el modelado con IA, tecnologías 3D avanzadas y actividades educativas colaborativas, Creality continúa haciendo que la creación 3D sea más intuitiva e inspiradora para usuarios de todo el mundo. En Formnext 2025, Creality demostró no solo nuevas herramientas, sino también una nueva forma de pensar, donde la creatividad, la inteligencia y la accesibilidad se combinan a la perfección.