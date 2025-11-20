Creality présente de nouveaux produits et des fonctionnalités d'IA qui façonnent l'avenir de la « création instantanée » au salon Formnext 2025

FRANCFORT, Allemagne, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le jour de l'ouverture du salon Formnext 2025, Creality, leader mondial du secteur de l'impression en 3D, a fait une entrée saisissante dans le hall 12.1-C02 en dévoilant ses nouveaux produits et expériences qui font le lien entre conception intelligente et création accessible. L'exposition a présenté des innovations dans les domaines de l'impression en 3D, des systèmes laser et de la modélisation IA, soulignant l'expansion de l'écosystème de Creality et sa vision de la « création instantanée ».

Lancement de produits de nouvelle génération

Creality Booth 12.1-C02 in Formnext 2025 Brand New Ender-3 V4 in Multi-color Printing “AI + 3D Printing: Smarter Creativity in Action” Workshop Sessions

Au salon Formnext 2025, Creality dévoile une nouvelle génération d'innovations qui attestent l'expansion constante de son écosystème d'impression en 3D.

Imprimante en 3D Ender-3 V4 — Le nouveau modèle de la série la plus emblématique et la plus vendue de Creality, conçu pour un fonctionnement plus intelligent, une stabilité accrue et une créativité tout en couleurs.

— Le nouveau modèle de la série la plus emblématique et la plus vendue de Creality, conçu pour un fonctionnement plus intelligent, une stabilité accrue et une créativité tout en couleurs. Machine de gravure à laser Falcon T1 — Le premier système laser 5 en 1 du monde, intégrant la gravure, le marquage, la sculpture, le marquage en couleur et la découpe à grande vitesse en une seule plateforme robuste et polyvalente.

— Le premier système laser 5 en 1 du monde, intégrant la gravure, le marquage, la sculpture, le marquage en couleur et la découpe à grande vitesse en une seule plateforme robuste et polyvalente. Scanner en 3D Sermoon P1 — Solution laser tout en un de nouvelle génération combinant précision du laser bleu et connectabilité avec le Wi-Fi 7 pour des performances de niveau professionnel.

— Solution laser tout en un de nouvelle génération combinant précision du laser bleu et connectabilité avec le Wi-Fi 7 pour des performances de niveau professionnel. Fonctionnalité d'IA CubeMe — Nouvel outil de modélisation alimenté par l'IA dans Creality Cloud, qui permet aux utilisateurs de générer des modèles en 3D personnalisés à partir d'une photo en quelques minutes, pour rendre la création plus rapide, plus intelligente et plus accessible.

Ateliers : échange d'idées sur l'IA et l'avenir de la conception

Sous le thème « AI + impression en 3D : la créativité plus intelligente en action », Creality organise aussi quatre ateliers en direct animés par des concepteurs de premier plan et des enseignants d'établissements d'enseignement supérieur de toute l'Europe. Les ateliers permettent d'étudier comment les outils pilotés par l'IA redessinent la conception en 3D, la modélisation et les expériences d'apprentissage, en rendant la création plus rapide, plus intelligente et plus intuitive. En rapprochant les points de vue des professionnels, ils ouvrent de nouvelles possibilités d'applications créatives et éducatives de l'impression en 3D.

Expérience immersive d'impression en 3D et exposition Cyberpunk

Le stand de Creality associe également expériences interactives et présentations créatives à grande échelle pour proposer aux visiteurs un nouveau parcours attrayant à travers son écosystème en expansion.

La pièce maîtresse, un diorama miniature « Cyberpunk City », intègre l'impression multicolore par dépôt de fil fondu, la gravure au laser et l'impression en résine pour créer un spectaculaire paysage urbain futuriste. Parallèlement, des zones interactives, dont la machine à pinces de la série K2, invitent les visiteurs à jouer, à partager des moments de convivialité et à tisser des liens, pour faire de l'exploration de la technologie de l'impression en 3D une véritable expérience participative.

Inspirer l'avenir de la technologie créative

En fusionnant modélisation alimentée par l'IA, technologies en 3D avancées et activités éducatives collaboratives, Creality continue de rendre la création en 3D plus intuitive et plus motivante pour les utilisateurs du monde entier. Au salon Formnext 2025, Creality présente non seulement de nouveaux outils, mais aussi une nouvelle façon de penser, qui conjugue parfaitement créativité, intelligence et accessibilité.

