Creality stellt Scan-to-CAD-Workflow dank neuer QUICKSURFACE-Partnerschaft vor

SHENZHEN, China, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. („Creality"), ein globaler Anbieter von 3D-Druck- und 3D-Scan-Lösungen, hat kürzlich offiziell eine strategische Partnerschaft mit KVS Ltd, dem Entwickler der Reverse-Engineering-Plattform QUICKSURFACE, bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit führt einen integrierten Workflow ein, der den gesamten Prozess vom 3D-Scannen bis zur CAD-Rekonstruktion für Anwendungen in den Bereichen Konstruktion, Produktdesign und Fertigung optimiert.

Die 3D-Scanner-Produktreihe von Creality – darunter die Serien Raptor, Otter und Sermoon – bietet eine Genauigkeit von bis zu 0,02 mm, Hochgeschwindigkeitserfassung und Multimodus-Scannen, sodass Anwender komplexe Teile präzise digitalisieren können. In Kombination mit QUICKSURFACE können Ingenieure Punktwolken und Netzdaten effizient in bearbeitbare, fertigungsreife CAD-Modelle umwandeln. Der einheitliche Arbeitsablauf unterstützt wichtige Anwendungsfälle wie Reverse Engineering, Teile-Restaurierung, Produktneugestaltung und Rapid Prototyping.

„Unsere Partnerschaft mit QUICKSURFACE unterstreicht das Engagement von Creality, umfassende und zugängliche 3D-Lösungen anzubieten", erklärte Ross Luo, Leiter der Geschäftseinheit 3D-Scanner bei Creality. „Gemeinsam bieten wir Anwendern einen professionellen, optimierten Weg von physischen Objekten zu einsatzbereiten digitalen Assets."

Anlässlich der Markteinführung bietet Creality für einen begrenzten Zeitraum einen Rabatt von 20 % auf QUICKSURFACE Lite- und Pro-Lizenzen, die über den Creality Store erworben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Informationen zu Creality

Creality ist ein weltweit führender Anbieter von 3D-Druck- und 3D-Scan-Lösungen, der seit 2014 Verbraucher und professionelle Anwender bedient. Mit dem Schwerpunkt auf zugänglichen, leistungsstarken digitalen Fertigungswerkzeugen unterstützt Creality Millionen von Anwendern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.creality.com.

Informationen zu KVS / QUICKSURFACE

KVS entwickelt die QUICKSURFACE-Software-Suite für professionelles Reverse Engineering, die Anwender dabei unterstützt, Scandaten effizient in präzise CAD-Modelle umzuwandeln. Das Unternehmen stellt Ingenieuren weltweit flexible und hochpräzise Lösungen zur Verfügung. Besuchen Sie www.quicksurface.com.

