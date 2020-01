Crean American Latinos United para derrotar al presidente Trump

WASHINGTON, 13 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa y el empresario Fernando Espuelas anunciaron hoy el lanzamiento del SuperPAC American Latinos United (ALU), enfocado en derrotar al presidente Donald Trump activando a los votantes latinos en estados en disputa claves.

La misión de ALU y su único objetivo estratégico es reducir la proporción que favorece al presidente Trump en el electorado hispano mediante un pequeño cambio de porcentaje que por consiguiente negaría al presidente una victoria en el Colegio Electoral y la reelección a un segundo término. ALU trata de bajar a Trump del umbral nacional del 30% que consiguió en 2016 a un 25% o menos en 2020.

Elección tras elección, expertos y ex líderes de campañas quedan desconcertados al no poder explicar por qué la estrategia de "los hispanos no tienen otra opción" falla para los demócratas. Aunque hay una amplia apreciación del cambio en el poder relativo del electorado latino, las campañas generales suelen afrontar un déficit de conocimiento. Hay una ignorancia considerable entre operativos políticos, campañas y otros grupos políticos sobre los matices de una comunicación efectiva con una población diversa que tiene perfiles psicográficos diferentes, basándose en una serie de factores objetivos.

"El presidente Trump captó alrededor del 30% del voto hispano en 2016. Si queda por debajo de ese umbral en 2020, los estados en disputa claves estarán fuera de su alcance", dijo Espuelas. "Con el Colegio Electoral en juego, tenemos el propósito de empoderar a los latinos en estados en disputa para derrotar a Trump con sus votos".

El equipo de ALU, dirigido por el presidente Antonio Villaraigosa y el CEO Fernando Espuelas, integra una profunda experiencia política con la innovación tecnológica. ALU combina una sofisticada tecnología de selección, mensajes culturalmente apropiados, y una activación en el terreno para que vayan a votar electores en seis estados en disputa que son fundamentales para bloquear una victoria de Trump en el Colegio Electoral. La organización concentrará sus esfuerzos de participación de los votantes en: Arizona, Florida, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

ALU se dirigirá a los latinos en inglés y en español, en medios tradicionales y en plataformas digitales, con mensajes específicos y una profunda comprensión de la diversa composición cultural de la población latina en los Estados Unidos.

Además, ALU llevará a cabo operaciones en el terreno en los seis estados objetivo para dirigirse en persona a la gente para que vote. Combinada, la campaña de ALU motivará los cambios incrementales en la votación para dar el margen de victoria al nominado demócrata.

"Nuestro país está en un precipicio. La incompetencia y la corrupción del presidente Trump están amenazando a nuestra democracia y al modo de vida norteamericano", dijo Villaraigosa. "Los votantes latinos pueden ser los que decidan, si sabemos cómo captar y activar a los millones de personas que no participan en la mayoría de las elecciones. A través de ALU, nos conectaremos profundamente con nuestra comunidad y crearemos los mecanismos para que la asistencia a la votación tenga proporciones históricas".

Aun cuando Trump adoptó una postura decididamente antilatina en la campaña, la asistencia de los latinos en general a las elecciones fue similar a la asistencia cuando el presidente Obama fue reelecto en 2012. Los demócratas no lograron impulsar el entusiasmo y la activación. Esta clase de asistencia mediocre, si se repitiera en 2020, casi garantizaría la reelección de Trump.

Para impulsar la asistencia de los demócratas, ALU también se conectará con votantes que basan su decisión en la postura de los candidatos ante un solo tema y que han descartado a candidatos demócratas en el pasado, explicándoles el peligro moral que Trump representa.

ALU comenzará sus esfuerzos digitalmente, agregando esfuerzos de base popular en cada uno de los seis estados. Para más información, para unirse al equipo de ALU o para hacer una donación, visite americanlatinosunited.com .

Acerca de ALU:

American Latinos United (ALU) se creó para desempeñar un papel vital en la elección de un presidente demócrata en 2020. Concentrándose solamente en los latinos, ALU tiene el objetivo de proporcionar el margen de victoria en estados en disputa claves donde la participación hispana determinará al ganador de la elección presidencial.

