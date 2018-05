Création d'aktiia SA - la révolution optique pour la surveillance

(Logo : https://mma.prnewswire.com/media/694271/aktiia_Logo.jpg)

La pire épidémie que l'humanité n'ait jamais connue

Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur trois souffre d'hypertension, soit 1,5 milliard d'adultes dans le monde. L'hypertension peut entraîner des complications graves, telles que des accidents vasculaires cérébraux et des insuffisances cardiaques. Chaque année, cette maladie cause 7,5 millions de décès prématurés dans le monde. Le paradoxe de l'hypertension réside dans le fait que la plupart des personnes souffrant de cette maladie n'en sont pas conscientes. L'hypertension est ainsi qualifiée de « tueuse silencieuse ». En outre, la méthode de référence actuelle de mesure de la tension artérielle consiste à gonfler un brassard autour du bras du patient. Cette méthode, vieille de 110 ans, est fastidieuse, décourage les patients chargés de surveiller leur tension eux-mêmes et, par conséquent, prive les professionnels de la santé de données complètes et de qualité pour le diagnostic et le traitement de cette maladie.

Une équipe solide et une expérience attestée pour lutter contre l'hypertension

Les gagnants du Prix Neode 2017, Josep Solà et Mattia Bertschi, avec leur équipe du Centre Suisse d'Électronique et de Microtechnique (CSEM), ont développé la technologie révolutionnaire de surveillance de la tension artérielle (oBPM™) sans brassard. oBPM™ combine des capteurs optiques communs et des algorithmes validés cliniquement pour mesurer la tension artérielle d'un individu au niveau du poignet. aktiia s'appuie sur un solide portefeuille de brevets, les plus de 15 ans d'expérience du CSEM dans le domaine de la surveillance de la tension artérielle non occlusive, plus de 30 publications examinées par des pairs, des essais cliniques de courte et longue durée et une reconnaissance mondiale. Au cours des derniers mois, Mattia Bertschi (PDG) et Josep Sola (directeur technique), les co-fondateurs de l'entreprise, et Tobias Pforr, le directeur du marketing, ont mis en place une solide équipe de direction soutenue par des investisseurs de capital-risque américains et suisses. Au cours des prochains mois, aktiia réunira une équipe mondiale dans ses bureaux en Suisse et aux États-Unis et étendra son réseau mondial de partenariats stratégiques en Europe et aux États-Unis.

Lancement du premier tensiomètre précis basé uniquement sur des mesures optiques

Dans les mois à venir, aktiia lancera sa technologie sous la forme d'un bracelet médical certifié par la CE et homologué par la FDA, qui s'intégrera parfaitement au quotidien des patients. Une surveillance rigoureuse et détaillée de la tension artérielle permettra aux patients et aux professionnels de la santé de mieux comprendre les causes sous-jacentes de l'hypertension artérielle afin de développer de nouvelles approches pour traiter cette maladie restrictive et potentiellement mortelle.

En déployant une technologie précise et confortable pour le diagnostic et la prise en charge de l'hypertension, aktiia a pour mission de prévenir cette maladie, de sauver des vies et de réduire les coûts liés à la santé dans le monde entier. Prenez part à cette révolution en nous contactant par courriel à l'adresse info@aktiia.com ou via le site web http://www.aktiia.com

À propos d'aktiia

aktiia - la révolution optique pour la surveillance de la tension artérielle

aktiia a été fondée en 2018 pour commercialiser sa technologie exclusive de surveillance de la tension artérielle (oBPM™) sans brassard afin de prévenir l'hypertension artérielle, de sauver des vies et de réduire les coûts liés à la santé dans le monde entier. aktiia a son siège à Neuchâtel (Suisse) et des bureaux à Zurich (Suisse) et aux États-Unis.

À propos du CSEM

CSEM - des technologies qui font la différence

Le CSEM, fondé en 1984, est un centre suisse de recherche et de développement (partenariat public-privé) spécialisé dans la microtechnique, la nanotechnologie, la microélectronique, l'ingénierie des systèmes, le photovoltaïque et les technologies de la communication. Environ 450 spécialistes hautement qualifiés issus de diverses disciplines scientifiques et techniques travaillent pour le CSEM à Neuchâtel, Zurich, Muttenz, Alpnach et Landquart.

