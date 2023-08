Credibilidade, know-how e apoio: os benefícios de empreender no setor de educação

Microfranquias, como o Kumon, podem ser uma boa oportunidade para quem deseja abrir o próprio negócio

SAO PAULO, 17 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A educação desempenha um papel importante na formação de cidadãos. Nada melhor do que poder contribuir com o desenvolvimento de estudantes, preparando-os para o futuro e fornecendo-lhes as habilidades necessárias para terem sucesso em suas vidas pessoais e profissionais. Com essa premissa, o Kumon, maior rede de educação do País, se torna uma opção de negócio atrativa para quem tem como propósito investir nesse segmento.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de franquias demonstrou crescimento no último ano, faturando cerca de R$ 211 bilhões, sendo o setor educacional responsável por $13 bilhões do valor total, comprovando sua força do setor.

As franquias de educação são um investimento interessante porque se enquadram em um segmento perene, já que o aprendizado é algo que sempre terá demanda. "Ter o próprio negócio é o sonho de todo empreendedor e, trabalhar com educação, pode trazer, além de ganhos financeiros, um universo de possibilidades, mas, principalmente, a satisfação pessoal de poder impactar positivamente centenas de vidas", comenta Thiago Alves de Lima, Diretor Adjunto da

Divisão de Operações do Kumon. "As microfranquias, que tem investimentos abaixo de R$ 105 mil, são uma excelente opção para quem tem um capital oriundo de economias, aplicações ou até mesmo um possível desligamento de empresa", conta Thiago.

Entre as vantagens de se optar por esse modelo de negócio, estão a utilização de uma marca já reconhecida no mercado, o que traz menores riscos e maior apoio na implantação e gestão da unidade franqueada. Além disso, há também o benefício de se contar com o know-how do franqueador, que reduz o tempo para implantação e otimiza recursos.

Mas, antes de qualquer escolha, é importante analisar o histórico da marca, o suporte oferecido pela franqueadora, o mercado local e a satisfação dos franqueados atuais. "O Kumon, por exemplo, possui mais de 45 anos de experiência no mercado brasileiro e conta com uma ampla rede de suporte e treinamento para seus franqueados, sendo líder no segmento de educação", conta Thiago.

O executivo destaca ainda que é importante que o candidato faça uma avaliação financeira verdadeira antes de entrar no negócio. "Mesmo com investimento menores, os franqueados têm que sempre checar o montante a ser investido e entender quais serão os custos fixos e variáveis, além do faturamento previsto e o tempo médio de retorno, só assim ele terá a garantia de que está fazendo um negócio seguro e sustentável".

Modelo de franquia Kumon

Com investimento inicial a partir de R$ 50 mil, é possível abrir uma unidade da rede. O futuro franqueado não precisa ter experiência com educação, mas é necessária formação universitária. É essencial identificar-se com a área, ter conhecimento básico de matemática e português, e desejável de Inglês, vontade de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, facilidade em lidar com públicos diversos (de crianças pequenas a adultos) e identificação com a filosofia do método Kumon.

O Kumon oferece as disciplinas de matemática, português, inglês e japonês para alunos de todas as idades. Com material autoinstrutivo e orientação individualizada, o ensino desenvolve nos alunos de todas as idades a capacidade de aprender por si só. Além disso, o método estimula habilidades como a independência e a responsabilidade, além de ajudar na concentração e estimular o hábito do estudo diário. Os materiais apresentam conteúdos que vão da pré-escola até o ensino superior.

Sobre o Kumon

Criado no Japão em 1958, pelo professor Toru Kumon, o método utiliza os chamados exercícios-guia para que o aluno realize as atividades com o mínimo de intervenção do orientador. Somente após absorver totalmente a informação, avançam para os níveis subsequentes. O método de estudo está presente em 55 países e reúne mais de 4 milhões de estudantes. No Brasil são mais de 1.550 unidades em quase 580 cidades, somando mais de 160 mil alunos, do total de 180 mil estudantes na América do Sul. Mais informações no site http://www.kumon.com.br/franquia ou pelo telefone 0800 728 1121.

FONTE Kumon

SOURCE Kumon