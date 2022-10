Crédit Agricole Consumer Finance ha siglato un accordo con il produttore francese Hopium per la consegna di 10.000 veicoli a idrogeno, rafforzando il suo impegno a favore della mobilità verde

PARIGI, 25 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Agilauto, il marchio del Gruppo Crédit Agricole specializzato nel finanziamento e nella vendita di automobili in Francia, offrirà la berlina a idrogeno del costruttore francese Hopium nell'ambito dei programmi per i suoi clienti privati e aziendali.

In occasione della Paris Automotive Week, CA Consumer Finance, filiale del Gruppo Crédit Agricole e partner di primo piano dell'economia francese, e Hopium, il primo produttore francese di veicoli di fascia alta a idrogeno, hanno firmato un accordo per un ordine provvisorio di 10.000 veicoli, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2025.

Inoltre, Hopium intende raccomandare le soluzioni di Crédit Agricole Consumer Finance ai propri clienti individuali e professionali.

"Siamo orgogliosi di sostenere un produttore francese di veicoli a idrogeno come Hopium e di contribuire così alla trasformazione verso una mobilità verde di cui Crédit Agricole vuole diventare leader in Francia e in Europa", afferma Stéphane Priami, CEO di Crédit Agricole Consumer Finance.

"Siamo lieti di questo accordo con un partner finanziario di primo piano. Questo ci consentirà di rafforzare la nostra strategia commerciale con un ordine previsto di 1,2 miliardi di euro. Questo fa parte del rilancio industriale francese ed europeo nella produzione di veicoli puliti", ha dichiarato Jean-Baptiste Djebbari, Presidente del Consiglio di amministrazione di Hopium.

"Desidero ringraziare i team di Crédit Agricole Consumer Finance per la fiducia e il sostegno che ci hanno accordato con questo ordine rivoluzionario di 10.000 Hopium Māchina. Questo annuncio, che è stato dato alla chiusura della Paris Automotive Week, è un segnale forte che sottolinea il ruolo centrale dell'idrogeno nella mobilità di domani", ha dichiarato Olivier Lombard, CEO di Hopium.

INFORMAZIONI SU CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

Crédit Agricole Consumer Finance, specializzata nel credito al consumo e controllata da Crédit Agricole S.A., distribuisce (in Francia, principalmente attraverso il suo marchio Sofinco) un'ampia gamma di prestiti e servizi correlati attraverso tutti i canali di distribuzione: vendite dirette, finanziamenti presso i punti vendita (elettrodomestici e attrezzature auto) e partnership. A fianco dei principali retailer e delle istituzioni nei 19 Paesi in cui opera, CA Consumer Finance offre ai suoi partner soluzioni flessibili e responsabili, adatte alle loro esigenze e a quelle dei loro clienti. L'eccellenza nelle relazioni con i clienti, i team potenziati per i clienti e l'impegno verso la società sono i pilastri che fanno di CA Consumer Finance un gruppo che lavora ogni giorno nell'interesse dei suoi 15 milioni di clienti e della società. Al 30 giugno 2022, CA Consumer Finance ha gestito 96,6 miliardi di euro in prestiti in essere.

Per maggiori informazioni consultare: www.ca-consumerfinance.com

CHI È HOPIUM



Hopium è il primo produttore francese di veicoli alimentati a idrogeno di fascia alta e un protagonista di spicco nel campo della mobilità a emissioni zero. Hopium è stata fondata nel 2019 dal pilota automobilistico Olivier Lombard, vincitore dell'edizione 2011 della 24 ore di Le Mans, nonché il più esperto pilota di auto a idrogeno al mondo. Le gare sono state un laboratorio a cielo aperto per Olivier Lombard e il suo team, che hanno potuto riflettere su nuove soluzioni di mobilità per le odierne sfide ambientali. Hopium, che riunisce partner ed esperti leader nei settori delle celle a combustibile, dell'ingegneria automobilistica e delle tecnologie avanzate, mira a ripristinare il dialogo tra umanità, natura e tecnologia, alla ricerca di un equilibrio perfetto.

www.hopium.com

