Crédito a favor do meio ambiente: 3100 mudas são plantadas pela Trigg com doação de cashback

Todos os anos, a Trigg, que também foi a primeira fintech a trazer o cashback para o Brasil, em 2017, colabora com um projeto de empreendedorismo social e incentiva seus clientes a unirem esforços como forma de apoiar ideias que mudam o mundo.

"Estamos cumprindo com alegria o plantio de cada muda, que só é possível por meio da doação dos nossos clientes! Grande parte do nosso público é jovem e essa nova geração busca se relacionar com marcas que estejam alinhadas com seus propósitos de vida, entre eles, a preocupação socioambiental. Está na nossa essência estarmos conectados às causas que fazem do nosso mundo um lugar melhor para todos, um planeta mais verdinho! Estimulamos o uso do crédito consciente, que gera cashback e que pode ser usado pelo cliente, tanto para melhorar sua vida financeira, quanto para ser doado e gerar impacto positivo ao meio ambiente", comemora Juliana Almeida, Head de Marketing, Vendas e Produtos da Trigg.

O plantio de todas as mudas tem sido realizado em duas Áreas de Preservação Permanente (APPs), o Sítio Despertar e o Sítio Cipriano. A região chamada "Baixada Serrana", é considerada uma zona de recarga do Aquífero Guarani, a maior reserva de água subterrânea da América Latina. Os arenitos Botucatu e Piramboia 'funcionam' como filtro quando ocorre a recarga da água proveniente da chuva, mas a degradação do solo pode tornar esses pontos vulneráveis. Nesse sentido, o plantio é feito em áreas de cursos d'água, ajudando na restauração do solo, essenciais para a preservação dos mesmos.

São mais de 50 espécies de mudas da Mata Atlântica como Araçá-amarelo, Cabreúva, Cambará, Cedro-do-brejo, Dedaleiro, Falso-barbatimão, Figueira-branca, Ingá-feijão, Jenipapo, Louro-preto, Mirindiba-rosa, Paineira-rosa, Palmito- juçara, Pau-sangue, entre outras. Segundo a ONG SOS Mata Atlântica, neste bioma resta apenas 12,4% de sua vegetação original.

