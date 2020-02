Crédito vai impulsionar o consumo das famílias e ser uma das principais alavancas econômicas de 2020

SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A melhora da economia nos últimos meses de 2019 trouxe mais otimismo para os brasileiros, que devem demandar mais crédito em 2020. E as condições são favoráveis: além da redução nas taxas de juros, o score deverá ser melhor calculado com as informações do Cadastro Positivo, que demonstra o histórico de pagamento das pessoas.

Uma pesquisa recente da Serasa Experian deixa evidente que há mais confiança neste cenário. Das mais de 1.500 pessoas que já ouviram falar sobre score de crédito, 88% delas afirmam que a pontuação pode ajudar no acesso ao crédito e 94% acreditam que o Cadastro Positivo irá aumentar o score.

As conclusões de outro estudo realizado pela Serasa Experian reforçam ainda mais essa visão positiva: 78% das pessoas acham que empréstimos e financiamentos se tornarão mais acessíveis com a entrada do Cadastro Positivo. Dentro deste percentual, 51% dos entrevistados afirmam que as solicitações de crédito junto aos bancos serão mais fáceis.

Nesse contexto, ter um histórico de adimplência disponível, entender a importância do score e como melhorá-lo é primordial para o consumidor que demanda acesso ao crédito. A pontuação é uma importante aliada na hora de buscar crédito e a consulta gratuita pode ser feita aqui.

Para saber mais sobre o assunto assista aqui a análise na íntegra feita pelo economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Para saber mais sobre o Cadastro Positivo, acesse: www.serasaconsumidor.com.br/cadastro-positivo/

