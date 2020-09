CredoLab consegue US$ 7 milhões numa rodada de investimentos da série A liderada pelo GBG

CredoLab fornece soluções de scoring de crédito a partir de metadados de smartphone para empresas de todo o mundo.

À rodada de financiamentos se uniram a Access Venture Capital e a atual investidora, Walden International.

CredoLab utilizará os fundos para fortalecer sua presença nos mercados existentes de alto crescimento no leste da Ásia, assim como para expandir-se ainda mais na América Latina e África.

SINGAPURA, 9 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- CredoLab, o desenvolvedor de scoring de crédito a partir de metadados de smartphones, obteve US$ 7 milhões em sua rodada de financiamento da série A liderada pelo GBG, o especialista global em inteligência de dados de identidade.

Além do GBG, a rodada contou com a participação da Walden International, um investidor existente, e da Access VC – entre outros novos investidores.

O CredoLab desenvolve scoring de crédito para bancos, credores, e-commerce, viagens, transporte, e-wallets, seguros e empresas de varejo, ou essencialmente para qualquer empresa que precise tomar melhores decisões de crédito.

A Ombu Tech Services (OMBU), provedora de soluções de inovação tecnológica e de consultoria para empresas líderes nos Estados Unidos e América Latina, traz esse empreendimento para a região e já começou a implementá-lo também na Argentina, Peru, México e Colômbia.

O CredoLab utiliza a melhor fonte de dados autorizados e com consentimento de privacidade: metadados de smartphones e da rede da internet para, em tempo real, ajudar seus clientes a expandirem a participação de mercado e reduzirem o custo do risco. Desde a sua criação em 2016, o CredoLab gerou quase US$ 2 bilhões em empréstimos emitidos por mais de 70 clientes em mais de 20 países.

"Apesar da óbvia desaceleração causada pela COVID-19, já vimos uma mudança significativa das origens físicas para as digitais, e um aumento do apetite pelo uso de fontes alternativas de dados", disse Peter Barcak, CEO e fundador do CredoLab. "O CredoLab continua proporcionando uma pontuação de comportamento estável e mantém sua capacidade preditiva, mesmo diante de inadimplências, quando os credores não podem confiar nas pontuações das agências de crédito. Nós nos tornamos uma parte essencial das estratégias de recuperação de nossos clientes, à medida que eles, de maneira controlada pelo risco, reiniciam os empréstimos no ambiente da COVID-19.

Chris Clark, diretor executivo do GBG disse: "A solução de conformidade e fraude do GBG permite que as instituições financeiras se recuperem e façam transações com seus clientes de forma rápida, segura e protegida. Experimentamos de primeira mão as capacidades do CredoLab, graças à nossa associação comercial. A tecnologia baseada em IA patenteada pela empresa complementará nossa oferta existente, mas também proporcionará dados de referência do risco de bons clientes que estejam financeiramente excluídos".

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com GBG, Walden International e Access VC, que mostraram grande confiança em nossa equipe, em nosso produto e em nossa causa com o respaldo na última rodada de financiamento", afirmou Barcak.

Com o objetivo de democratizar a qualificação de crédito, o CredoLab planeja utilizar esse investimento para aprimorar ainda mais as características de seus produtos e ampliar o entendimento do DNA de risco digital dos clientes. Além de fortalecer seu algoritmo de pontuação de crédito alternativo, CredoScore, a empresa FinTech, com sede em Singapura, também impulsionará a adoção de suas soluções em outras indústrias na intersecção com serviços financeiros e as ajudará a crescer mais rápido após a pandemia.

O CredoLab se concentrará na consolidação de sua liderança no sudeste asiático e na ampliação de seu alcance de mercado em países-chave da Ásia, América Latina e África.

Peter Barcak detalhou: "No ano passado, grandes empresas foram constituídas no Brasil, Índia, África do Sul e Nigéria. Nos próximos 12 meses, com mais recursos disponíveis, pretendemos expandir nossa rede de vendas e contatar ainda mais instituições financeiras não bancárias".

FONTE CredoLab

