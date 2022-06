Credz amplia atuação no mercado de seguros

A linha foi desenvolvida com o objetivo de atender a uma faixa da população impactada pela inflação e diminuição de renda. Ao mesmo tempo, essas pessoas são receptivas à transformação digital e que mudaram de comportamento no pós-pandemia.

Ao planejar o portfólio direcionado ao segmento de saúde, a Credz levou em conta dados da pesquisa do IBGE, que mostram a média de 8% do orçamento familiar dos brasileiros absorvido por despesas com assistência à saúde. Já um estudo do Instituto Locomotiva, do ano passado, constatou que 23% dos brasileiros da classe média não conseguiram manter o plano de saúde, gerando grande impacto dessas despesas na vida financeira das pessoas.

Soluções como seguro saúde, que permite descontos em consultas, exames e medicamentos, ajudam a preservar o orçamento e a gerenciar melhor as finanças pessoais. Aos profissionais autônomos e liberais, é essencial uma renda adicional em caso de incapacidade, para manter as contas no azul e fugir de apertos e dívidas.

Os seguros da Credz também contemplam o mercado pet. A adoção de animais de estimação cresceu 30% durante o período de isolamento, segundo pesquisa Radar Pet de 2021. Com o novo membro da família, vem novas as despesas; O gasto médio mensal com um cachorro varia entre R$340 a R$420, de acordo com o Instituto Pet Brasil (IPB).

Atento as novas demandas e para preservar o bolso de tutores, o seguro Pet cobre consultas emergenciais no veterinário, exames laboratoriais e de imagem em redes de referência, internação, agendamento de vacina, ambulatório, primeiros socorros, pós-cirúrgicos, entre outros procedimentos.

Na categoria lar são quatro produtos que respondem aos novos desafios impostos pela situação econômica com diferentes necessidades de cobertura. No pós-pandemia, por exemplo, a casa ganha um novo significado. O lugar em que antes se passava poucas horas do dia se transformou em local multiuso: trabalho, estudo, descanso, práticas de esportes, consultas médicas, entre outras atividades, que aumentam as necessidades com manutenção e estão sujeitas a imprevistos. É aí que entram gastos com profissionais como chaveiro, eletricista e encanador, que estouram o orçamento, mas os seguros levam a tranquilidade para o dia a dia.

"Nós estamos ao lado das pessoas para que possam ter uma vida mais tranquila e organizada e os seguros ajudam efetivamente no controle de contas, eles dão segurança as pessoas em caso de emergências. A nossa missão é enriquecer o universo financeiro dos brasileiros e isso passa por oferecer acesso digital, simples e livre de burocracia a novos serviços. Com esses produtos apresentamos soluções que aumentam a qualidade de vida das pessoas e proporcionam segurança, com valores mais acessíveis", explica José Renato Borges, presidente da Credz.

Todas essas soluções estão disponíveis para os portadores do cartão Credz com um valor acessível.

Somos Credz, a fintech parceira do varejo brasileiro

Nós levamos inovações financeiras, tecnológicas e de marketing que engajam, atraem e facilitam a relação das lojas com os seus clientes. Para os portadores – clientes dos nossos clientes – a missão é ajudar as pessoas a alcançar o que desejam, com soluções financeiras completas contribuindo para que todos conquistem mais, de forma organizada, controlada e fácil. www.credz.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1849989/Foto_Jose_Renato_1.jpg

FONTE Credz

SOURCE Credz