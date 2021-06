Credz capta R$ 240 milhões e se prepara para apoiar o varejo na retomada econômica

Para suportar o crescimento, a Credz passa por grandes investimentos em inovação, tecnologia e conveniência. Atualmente o cartão de crédito Credz Visa permite acesso a uma conta 100% digital, gratuita, que já vem com o PIX. Isso possibilita o envio de valores usando o limite de saque do cartão e receber dinheiro. "Para utilizar, basta transferir o dinheiro do limite do cartão para a conta digital (Credzconta) utilizando até 50% do limite de saque do cartão Credz, limitado a R$ 1.000,00. A operação é instantânea e libera o dinheiro em segundos permitindo que o cliente possa fazer suas transações de transferência via Pix", explica José Renato Borges, presidente da Credz.

De acordo com José Renato, a fintech do varejo é uma parte importante da solução para a retomada da economia e está pronta para intensificar a oferta adequada de crédito e de meios de pagamento. "O foco é levar soluções financeiras ao nosso primeiro cliente, o varejo, a quem atendemos com produtos digitais e inovadores, com base em nosso relacionamento próximo, em diversos segmentos, sempre de forma customizada", destaca José Renato.

O executivo também reforça a importância da fintech para a inclusão financeira da população desbancarizada por meio de produtos e serviços simples e seguros. "Em um cenário adverso como o atual, tornar a tecnologia democrática e acessível a todos é uma de nossas prioridades. Nosso objetivo é ser relevante e contribuir para que as pessoas tenham acesso a uma vida financeira sustentável", analisa.

Desde a sua criação, há dez anos, a empresa dobra de tamanho ano a ano e o movimento financeiro segue a tendência de alta. No primeiro trimestre de 2021 aumentou o faturamento em 36% quando comparado com o mesmo período do ano anterior e a expectativa é encerrar 2021 com faturamento de R$ 5,9 bilhões. Atualmente, a Credz possui parceria com mais de 550 redes de varejo, como Polo Wear, Casa das Alianças, Espaçolaser, Vestcasa, dentre outras, e 2,3 milhões de brasileiros portadores já contam com acesso ao crédito por meio dos cartões co-branded Credz Visa.

SOBRE A CREDZ

A CREDZ é a fintech que leva às redes varejistas soluções financeiras, tecnológicas e de marketing para incrementar vendas, atrair e fidelizar os consumidores de classes emergentes via emissão de cartões private label com bandeira Visa. Saiba mais em https://portal.credz.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1553363/Jos_Renato.jpg

FONTE CREDZ

Related Links

https://portal.credz.com.br/



SOURCE CREDZ