Credz lança cartão de crédito AmoPet

Atenta às necessidades do segmento e dentro da estratégia de expansão dos negócios, a Credz conhecida no mercado como a fintech do varejo, que leva às redes varejistas soluções financeiras, tecnológicas e de marketing para os diferentes segmentos, lança o cartão de crédito co-branded Credz AmoPet Visa.

O objetivo é ser aliada nos negócios e potencializar o faturamento de pequenos e médios pet shops, clínicas e hospitais veterinários, agrolojas e varejo alimentar. Isto porque o cartão é uma solução de pagamento que contribui para aumentar o tíquete médio e permite ao lojista atrair, reter e fidelizar os clientes ao oferecer a eles a possibilidade de pagar suas compras com parcelas que cabem no bolso.

A fintech já emitiu mais de 3 milhões de cartões, resultado da parceria com 600 redes, que juntas somam 6 mil pontos de venda em todo o Brasil em setores como vestuário, cama, mesa e banho, móveis e eletrodomésticos, materiais de construção e de serviços como clínicas odontológicas, cuidados pessoais, entre outros.

Durante o período de isolamento muitas pessoas recorreram à adoção de pet e, de acordo com a Comissão de Animais, braço do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para saúde animal, 30% dos lares brasileiros com algum animal doméstico realizaram a adoção na pandemia e 23% começaram como tutores justamente durante o período de isolamento. "Esse segmento nos motivou a criar um cartão para quem é apaixonado por seus pets e com isso ampliamos a nossa missão de oferecer às pessoas a possibilidade de realizar suas necessidades de consumo no momento em que mais precisa. Nosso cartão é customizado e estruturado com base em alta tecnologia de dados e modelos assertivos de crédito, que trazem praticidade e benefícios para o consumidor, sem custo adicional para a loja", explica Cleber Ferraz, diretor de Tecnologia, Marketing e Atendimento da Credz.

O Credz AmoPet foi pensado para contribuir com o tutor em suas despesas do dia a dia, especialmente no cuidado e mimo com seu pet, e, assim, poder proporcionar tranquilidade em momentos de necessidade. O cartão poderá ser utilizado na primeira compra já no ato da aprovação, solução muito prática para responsáveis que precisam, por exemplo, levar o pet à clínica em caso de emergência. Além disso, conta com um programa de fidelidade simples e efetivo, que disponibiliza a troca dos pontos por descontos em produtos e serviços na rede de lojas ou clínica veterinária onde foi feito o cartão. Também dá acesso a uma conta digital gratuita em que os clientes podem depositar o dinheiro, enviar e receber transferências via PIX em segundos e sacar parte do limite do cartão em poucos cliques. E, por meio do App da Credz, é possível pagar contas, efetuar recargas de celular, comprar games online dentre outros serviços complementares.

Tem mais vantagem exclusiva, fora os benefícios financeiros, que é uma assistência saúde básica gratuita inclusa no cartão, para serviços como consultas e exames para o pet. E ao usar o seu Credz AmoPet Visa, o tutor ainda pode participar do programa Visa Causas e apoiar uma instituição ou causa animal sem pagar nada a mais por isso, pois a Visa fará uma doação a cada compra que realizar.

Pesquisa Credz investiga os hábitos de consumo dos tutores

O cartão Credz AmoPet foi concebido a partir de pesquisa realizada junto aos atuais clientes da Credz que possuem pet, com uma amostra aproximada de 400 respondentes, para entender suas necessidades e comportamentos de compra. Os cachorros reinam nos lares e representam 85% dos pets; os felinos são 40% e as aves 12%.

O levantamento constatou que a maioria dos tutores, mais de 80%, veem seu pet como um membro da família, demonstrando o elo emocional que possuem com os animais de estimação. Quase 50% vão ao veterinário somente quando necessário e 98%, não têm acesso a assistência saúde para seu pet, mas entendem como um diferencial. Foi apurado também que o tíquete médio mensal desse grupo é de R$ 250,00, sendo as principais despesas: alimentação (ração/petisco) 98%, brinquedos e arranhadores 32%, fraldas higiênicas 25% e roupas e coleiras 20%. O estudo mostrou, ainda, que 85% teriam interesse em utilizar os pontos acumulados no cartão para pagar as despesas com o seu pet.

Como oferecer o cartão Credz AmoPet na loja

É simples. O lojista pode realizar o cadastro pelo Portal da Credz, clicando aqui

Após o período de análise, a Credz entra em contato para apoiar a implantação e disponibilizar os materiais de comunicação visual para oferta do Credz AmoPet.

E o cartão poderá ser solicitado pelo próprio cliente de forma fácil e eficiente. Com smartphone, ele lê o QR Code que está acessível em vários pontos da loja ou clínica. Em seguida, ele mesmo preenche e envia a proposta. Depois da análise e aprovação online, a primeira compra já poderá ser realizada na mesma hora.

