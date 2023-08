Credz reforça presença no segmento de materiais de construção

Joli e Acal Home Center se unem às mais de 700 redes parceiras da instituição para oferecer acesso ao crédito a seus clientes

SAO PAULO, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Credz reforça seu posicionamento no segmento de materiais de construção ao anunciar as novas parcerias com a Joli e Acal Home Center, redes especializadas em materiais de construção, decoração e reforma com operações no estado de São Paulo e no Ceará. As parcerias estratégicas ampliam a presença da empresa neste setor do varejo e possibilitam às redes parceiras que democratizem o acesso aos seus produtos para um público ainda maior.

Ano a ano a Credz vem expandindo sua atuação neste mercado com a associação a diversas outras redes tradicionais pelo Brasil afora, como Village, CenterMega, Casa São Pedro, Copafer, Rede Construir e Disensa, dentro outras, que também oferecem as soluções da Credz a seus clientes. Por meio dos cartões Credz Visa, os consumidores podem fazer pagamentos parcelados com limite diferenciado, além de contar com benefícios como um programa de fidelidade, descontos em um clube de vantagens e em farmácias, promoções, e acesso à conta digital gratuita com Pix.

"Fornecemos um cartão de crédito que permite às pessoas realizarem seus projetos com parcelas que cabem no bolso. Por meio de soluções tecnológicas que facilitam e aprimoram a experiência do usuário, nossos parceiros têm a oportunidade de atrair e fidelizar clientes, gerando mais negócios", explica Fábio Zogbi, presidente da Credz.

O varejo de material de construção é um segmento bastante expressivo na economia e determinante na estratégia da Credz, que está atenta aos principais indicadores do mercado. Segundo estimativas do FGV-IBRE e Anamaco, o faturamento do setor em 2022 foi na ordem de R$ 207,4 bilhões, com alta de 2,5% no ano. Já para este ano, espera-se que o segundo semestre apresente uma recuperação relevante para buscar o crescimento projetado, entre 1% e 3%. Na avaliação dessas entidades, as oscilações estão em linha com o padrão sazonal relativo à virada do primeiro para o segundo semestre. Apesar do cenário desafiador, o estudo lastreia a manutenção do otimismo com relação às vendas esperadas para os próximos meses.

Com mais de 4 milhões de cartões emitidos, a instituição de pagamentos possui parcerias com mais de 700 redes varejistas e 7 mil pontos de venda em todo o território nacional. A abrangência dos setores é ampla, incluindo vestuário, calçados, cama, mesa e banho, móveis, eletrodomésticos, cuidados pessoais, materiais de construção e muito mais.

Somos a Credz

Nascemos para ser parceira do varejo brasileiro, levando inovações financeiras, tecnológicas e de marketing que engajam, atraem e facilitam a relação das redes com os seus clientes.

Para os consumidores – clientes dos nossos clientes – a missão é ajudar a alcançarem o que necessitam e desejam, com soluções completas de crédito, contribuindo para que todos conquistem mais, de forma financeiramente organizada, controlada e simples.

Saiba mais em https://portal.credz.com.br/institucional/quem-somos

