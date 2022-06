Crefaz anuncia CEO e crescimento de 191%

"Desde o início, em 2013, crescemos com muita segurança, com os pés no chão. Nos últimos dois anos, apesar da pandemia, tivemos uma expansão impressionante e passamos de 250 funcionários para mais de mil", conta Ribeiro. Mas com o crescimento também vêm os desafios: "Precisamos nos organizar, melhorar processos, olhar para dentro de casa, para o nosso time e para nossas lideranças. Este é um momento excepcional para reestruturar, estabelecer novos desafios, criar produtos e atingir novas metas", destaca o executivo.

E as metas são ousadas, como a projeção de crescer 50% em 2022 e, principalmente, transformar a Crefaz em referência no mercado de crédito não tradicional até 2025. "Estamos no caminho certo para atingir esses objetivos. Hoje nós temos clientes em 3.928 das 5.570 cidades brasileiras, o que significa mais de 70% do total de municípios existentes no país", ressalta Ribeiro.

A Crefaz conta com parceiros comerciais em 2.536 cidades, 107 lojas em 102 localidades e em 2021 recebeu em suas lojas e canais eletrônicos de atendimento mais de 3 milhões de pessoas, além de fechar contratos com 335 mil clientes, crescimento de 191% em relação ao ano anterior. "São números grandiosos, que sinalizam a dimensão do desafio que assumimos de atender pessoas com pouco ou nenhum acesso a crédito ", avalia o novo CEO.

Esse é o conceito da Crefaz: oferecer microcrédito a um público que é deixado de lado pelo sistema financeiro convencional (classe C, D e E) por meio de instrumentos inovadores, como o pagamento na conta de energia, modalidade na qual a empresa é pioneira. Nessa opção, o crédito pode ser saldado em até 18 meses, bastando que o tomador tenha uma conta de energia e uma conta bancária em seu nome.

A Crefaz também oferece crédito pessoal até R$ 15 mil, crédito consignado e outros produtos que dispensam comprovação de renda e permitem o pagamento em até 48 meses, sempre com liberação quase imediata. "A Crefaz trouxe inovação ao mercado de crédito e nasceu para fazer a diferença na vida das pessoas. Não por acaso, nosso slogan é 'Acreditamos em quem faz'. Dessa ideia surgiu o nome da empresa e sua filosofia de trabalho", ressalta Carlos Eduardo Ribeiro, que ingressou na empresa como diretor, logo depois de sua fundação.

A reestruturação começou a ser desenhada em dezembro de 2021 com base em um mapa estratégico com as ações projetadas para os próximos anos, como a criação de novos produtos, busca de mais eficiência operacional por meio da automatização de processos, fidelização de clientes e parceiros, novas parcerias para operações de grande porte e o investimento consistente em inovação, que inclui a criação de um comitê de gestão de mudanças.

Sobre a Crefaz:

A Crefaz Financiamentos e Investimentos foi fundada em 2013, em Maringá (PR), com o objetivo de oferecer crédito a um público não assistido pelas instituições financeiras tradicionais. Com mais de 1 mil funcionários, somos obstinados em converter nossos esforços em resultados, impactando pessoas com inovação, de forma simples, com qualidade e zelo. E foi buscando o simples com acessibilidade que desenvolvemos o produto crédito com débito na fatura de energia.

Saiba mais em https://site.crefaz.com.br/.

