Crefisa estreia campanha publicitária com nova garota propaganda.

Com forte apelo popular, a atriz Global estará nos próximos filmes publicitários da marca – criados e assinados pela Agência Panda Publicidade e Propaganda, uma das maiores anunciantes do país –, que refletem o novo posicionamento e a ampliação da linha de produtos e serviços com foco em abertura de conta digital, empréstimo on-line e solicitação de cartões.

Os clientes da Crefisa poderão ampliar seu relacionamento com a empresa por meio da abertura de uma conta digital, para isso, já está disponível o aplicativo para Android e iOS, no qual os clientes fazem o download gratuito e, em poucos minutos, abrem sua conta digital. Outra facilidade é o Cartão Crefisa, que pode ser adquirido em todos os Pontos de Atendimento e traz a comodidade e a garantia de dinheiro na mão sempre que o cliente precisar.

Leila Pereira, Presidente da Crefisa, reforça: "A nova campanha da Crefisa reflete o novo momento da marca. Pensando em nossos clientes, ampliamos nossos produtos e os canais transacionais visando facilidade, rapidez e segurança a todos os nossos clientes".

Tal ação faz parte do planejamento de marketing anual da Crefisa, com o objetivo de potencializar e maximizar as receitas da empresa. Até o fim de 2018, mais novidades serão apresentadas ao mercado.

FONTE Crefisa

