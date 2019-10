Crefisa lança dois novos filmes publicitários

SÃO PAULO, 14 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Crefisa lançará dois novos filmes publicitários que fazem parte da campanha "Crefisa, mais do que você imagina", criada e assinada pela Agência Panda. A campanha, que já está em veiculação desde o primeiro semestre, reforça a marca como um banco digital com soluções completas, onde o cliente pode resolver todas as suas questões financeiras pelo celular, computador ou tablet, e que se conecta às necessidades dos públicos de todas as faixas etárias.