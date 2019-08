Crefisa lança novo filme publicitário com Leila Pereira falando sobre o novo momento digital da Empresa

Leila Pereira é a protagonista do novo comercial que ressalta a importância da Crefisa na recuperação do crédito da população brasileira e conta um pouco sobre o novo momento da financeira, em que ela se posiciona como Banco Digital que oferece soluções financeiras completas ao cliente, o que vai ao encontro do mote "Crefisa, mais do que você imagina", abordado nos outros filmes publicitários da campanha e que coloca a Empresa como um hub de serviços que vão além do crédito pessoal.