Cresce a procura de homens por procedimentos estéticos; famosos como Marcelo Serrado e Malvino Salvador são alguns dos adeptos à prática

Entre os tratamentos preferidos dos profissionais de saúde e pacientes estão as aplicações de Sculptra®, bioestimulador de colágeno, e Restylane®, ácido hialurônico injetável

SÃO PAULO, 2 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Nos últimos quatro anos, os procedimentos estéticos não cirúrgicos apresentaram um aumento significativo de 54,4%¹ com participação considerável dos homens². Dentre os procedimentos injetáveis mais realizados por eles estão o ácido hialurônico injetável, procedimentos para o cabelo, redução de gordura facial, bioestimulação de colágeno entre outros. Os dados, que são da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, em inglês), ainda reforçam a importância do mercado brasileiro de estética como o segundo país que mais realiza procedimentos estéticos².

Nesse cenário, é possível perceber que os homens estão mais preocupados com o autocuidado e já não há mais tanto receio em assumir que fazem tratamentos para cuidar da aparência. É o caso dos atores Marcelo Serrado (56) e Malvino Salvador (47) que já comentaram diversas vezes em suas redes sociais que realizam procedimentos estéticos injetáveis faciais sob supervisão e indicação de um profissional de saúde.

"Já faz alguns anos que realizo tratamentos para cuidar da minha pele de acordo com a recomendação da minha dermatologista, Dra. Marcia Linhares. Os produtos que mais são utilizados nos meus procedimentos são Sculptra®, bioestimulador de colágeno, e Restylane®, ácido hialurônico injetável. O Sculptra® tem ajudado a recuperar a minha produção de colágeno e o Restylane® auxilia na definição do meu contorno facial", comenta Marcelo Serrado.

Já Malvino Salvador, que faz seus tratamentos com uma profissional de saúde de sua confiança, afirma que "Já se foi o tempo em que as pessoas pensavam que autocuidado não era coisa de homem. Cuidar de si vai muito além da aparência e é por isso que eu faço uso do bioestimulador de colágeno Sculptra®. Ele melhora a firmeza, recupera a sustentação e a qualidade da minha pele³, e me ajuda a conquistar um envelhecimento saudável".

Sculptra® e Restylane® são produtos utilizados em procedimentos estéticos, pioneiros no mercado de estética em bioestimulação de colágeno* e ácido hialurônico injetável**, que devem ser aplicados por profissionais de saúde habilitados a essa prática.

A Dra. Marcia Linhares (CRM-RJ 52.60178-7), dermatologista do ator Marcelo Serrado, explica que "o colágeno corresponde a 30% ou mais do total de proteínas do nosso organismo4 e é fundamental para manter a saúde e qualidade da pele. Já o ácido hialurônico, também produzido pelo nosso organismo, é responsável pela elasticidade, hidratação e viço. Com o passar dos anos, o nosso corpo passa a produzir menos colágeno e ácido hialurônico, deixando a pele mais flácida, sem sustentação e viço, e com aspecto craquelado e derretido. Os procedimentos com bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico injetável são excelentes aliados nesses casos e podem inclusive ser associados na técnica que chamamos de Firm&LyftTM, o ácido hialurônico age proporcionando efeito lifting, enquanto o bioestimulador de colágeno proporciona uma pele mais firme".

Restylane® é a linha de ácido hialurônico injetável mais segura do mercado5 e conta com diferentes tipos de géis de ácido hialurônico indicados para necessidades e regiões faciais distintas: para amenizar olheiras6 e marcas de expressão7, definir o contorno facial6 e labial8, hidratar a pele9 e os lábios8, projetar áreas faciais, como mandíbula e queixo6, e amenizar cicatrizes de acne10. Em sua versão SkinboostersTM, Restylane® ainda pode ser aplicado no pescoço, colo e mãos para melhorar a hidratação da região tratada e amenizar a rugosidade da pele11,12. Já o Sculptra® aumenta a produção de colágeno em 66,5%13 e fornece resultados progressivos e duradouros por até 25 meses14, podendo ser aplicado não apenas na lateral da face3, como também no pescoço, colo, braços, abdômen, coxas, glúteos e joelhos15,16.

*Sculptra® é o bioestimulador de colágeno original, o primeiro aprovado para uso estético em 1999, na Europa.

**O primeiro ácido hialurônico injetável lançado no mercado.

¹ISAPS. Pesquisa Global: relatório complete e comunicado à imprensa. 2021. Disponível em https://www.isaps.org/discover/about-isaps/global-statistics/reports-and-press-releases/global-survey-2021-full-report-and-press-releases/. Acesso em 27 jun. de 2023.

²ISAPS. ISAPS International Survey on Aesthetics/Cosmetic Procedures. 2020. Disponível em https://www.isaps.org/media/evbbfapi/isaps-global-survey_2020.pdf. Acesso em 27 jun. de 2023.

³Machado Filho CDS, Santos TC, Rodrigues APLJ, da Cunha MG. Ácido poli-L-láctico: um agente bioestimulador. Surg Cosmet Dermatol. 2013;5(4):345-50.

4Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo. Tomar colágeno: faz bem, funciona, rejuvenesce ou é necessário? Disponível em: https://www.sbd-sp.org.br/geral/tomar-colageno/. Acesso em 27 jun. de 2023.

5Sadeghpour M, et al. Delayed-Onset Nodules to Differentially Crosslinked Hyaluronic Acids: comparative Incidence and Risk Assessment. Dermatol Surg 2019;45:1085–1094.

6Rzany B., Cartier H., Kestemont P. et al. Correction of tear troughs and periorbital lines with a range of customized hyaluronic acid llers. J Drugs Dermatol. 2012; 2(1) (Suppl):s27-34.

7Papakonstantinou E, Roth M, Karakiulakis G. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. Dermatoendocrinol. 2012 Jul 1;4(3):253-8.

8Hilton S, Sattler G, Berg AK, et al. Randomized, Evaluator-Blinded Study Comparing Safety and Effect of Two Hyaluronic Acid Gels for Lips Enhancement.Dermatol Surg. 2018;44(2):261-269.

9Nikolis A and Enright KM. Evaluating the role of small particle hyaluronic acid fillers using micro-droplet technique in the face, neck and hands: a retrospective chart review. Clin Cosmet Investig Dermatol.2018:11 467–475.

10Dierickx C, Larsson MK, Blomster S. Effectiveness and Safety of Acne Scar Treatment With Nonanimal Stabilized Hyaluronic Acid Gel. Dermatol Surg 2018;44(Suppl 1) :S10-S18.

11Bertucci V. and Lynde CB. Current Concepts in the Use of Small-Particle

Hyaluronic Acid. Plast. Reconstr Surg. 2015; 136: 132S, 2015.

12Streker M et al. Stabilized hyaluronic acid-based gel oh non-animal origin for skin rejuvenation: face, hand and décolletage.J Drugs Dermatol. 2013; 12(9):990-4.

13Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922.

14Narins R, Baumann L, Brandt F et al. A randomized study of the efficacy and safety of Injectable poly-l-lactic acid versus human–based collagen implant in the treatment. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62.

15Haddad A, Menezes A, Guarnieri C, et al. Recommendations on the Use of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Skin Laxity in Off-Face Areas. J Drugs Dermatol. 2019;18(9):929-935.

16Kollipara R, Hoss E, Boen M, Alhaddad M, Fabi SG. A Randomized, Split-Body, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Poly-L-lactic Acid for the Treatment of Upper Knee Skin Laxity. Dermatol Surg. 2020 Dec;46(12):1623-1627.

Sobre Restylane®

Restylane® é a linha de ácido hialurônico original* com mais de 26 anos de conquistas e mais de 55 milhões de tratamentos realizados em todo o mundo**. As tecnologias NASHATM e OBTTM fazem de Restylane® a linha mais diversificada de ácido hialurônico injetável do mundo para fornecer resultados verdadeiramente individualizados. O portfólio de produtos Restylane® inclui Restylane® LyftTM, Restylane® DefyneTM, Restylane® RefyneTM, Restylane® KysseTM, Restylane® VolymeTM e Restylane® SkinboostersTM Vital e Vital Light. Para saber mais, acesse: https://www.galdermaaesthetics.com.br/tipos-de-restylane

*Linha pioneira de ácido hialurônico injetável.

**Data on file, MA-39680.

Sobre Sculptra®

Sculptra® ajuda a estimular a produção de colágeno da própria pele e é indicado para melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento e correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas, cicatrizes atróficas e alterações decorrentes de lipoatrofia1,2, inclusive em pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Sculptra® é um bioestimulador de colágeno injetável contendo micropartículas de ácido poli-L-lático (PLLA-SCA) que ajuda a revitalizar gradualmente a base estrutural da pele, proporcionando aparência natural e resultados de longo prazo por até dois anos*2,3. Sculptra® foi aprovado pela primeira vez para uso estético em 20094 no Estados Unidos e atualmente está disponível em mais de 40 países em todo o mundo. Para saber mais, acesse: https://www.galdermaaesthetics.com.br/bioestimulador-recuperacao-firmeza-cutanea

*Estudo clínico de 96 semanas (dois anos).

¹Sculptra. Instructions for Use. Galderma Laboratories, L.P., 2021.

²Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922.

³Data on file. 43USSA1705ext clinical study report. Fort Worth, TX: Galderma Laboratories

4Sculptra FDA Approval Letter. June 2009.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com/br e galdermaaesthetics.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2168430/Marcia_Linhares_2.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma