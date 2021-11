Crescimento da tecnologia global é ameaçado pela maior crise de habilidades de todos os tempos, segundo a maior pesquisa de liderança digital do mundo

LONDRES, 8 de novembro de 2021 /PRNewswire/ --

Crise piora à medida que profissionais reavaliam suas prioridades ou se demitem para ganhar mais dinheiro

Escassez de profissionais de segurança cibernética é a maior de todos os tempos, com um aumento de quase um quarto esse ano

Número de mulheres que trabalham na área da tecnologia continua aumentando a passos de tartaruga

Seis em cada dez líderes digitais relatam redução no bem-estar mental de suas equipes de tecnologia

Mudanças climáticas - empresas estão perdendo a oportunidade de reduzir a pegada de carbono do setor de tecnologia, que é um grande consumidor de energia

O crescimento aparentemente interminável do setor global de tecnologia está sob ameaça, já que a enorme escassez de habilidades é a maior de todos os tempos, ao mesmo tempo que empresas do mundo todo sinalizam suas intenções de aumentar os investimentos em tecnologia (60% pretendem fazê-lo) e o número de funcionários (61%) a níveis recorde, de acordo com a maior e mais longa pesquisa do mundo junto a tomadores de decisões sênior da área de tecnologia.

O Relatório de Liderança Digital do Harvey Nash Group, em colaboração com a CIONET e a contribuição do Centro de Pesquisa de Sistemas de Informação (CISR) do Massachusetts Institute of Technology, também constatou que, à medida que a crise global de habilidades tecnológicas atinge novos patamares, oito em cada dez líderes digitais relatam que, após a pandemia, novas prioridades de vida entre os funcionários estão dificultando ainda mais a retenção. Quatro em cada dez, globalmente, admitem que não conseguem manter pessoas fundamentais como gostariam, pois elas estão sendo atraídas por ofertas para ganhar mais dinheiro. Apenas uma em cada três empresas (32%) reformulou sua oferta aos funcionários para torná-la atraente para a equipe no novo mundo do trabalho híbrido.

Bev White, CEO do Harvey Nash Group, disse:

"Com as empresas planejando níveis recordes de investimento digital, podemos estar à beira de um 'segundo renascimento' da tecnologia. As empresas estão procurando impulsionar sua transformação digital mais intensa e rapidamente do que nunca, colocando a tecnologia no centro da forma como operam. Isso fará com que sejam mais do que apenas 'centradas em tecnologia': a tecnologia será literalmente distribuída por toda a empresa, em todos os lugares."

Informativo completo aqui

