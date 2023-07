CRI clôture un cycle de financement de 30 millions de dollars avec de nouveaux investisseurs

REYKJAVIK, Islande, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Carbon Recycling International (CRI) a le plaisir d'annoncer la clôture d'un cycle de financement de 30 millions de dollars qui avait été annoncé lors de l'assemblée générale annuelle de la société l'année dernière. Equinor Ventures est à la tête d'un groupe de nouveaux investisseurs qui rejoignent le groupe d'actionnaires de CRI. Outre Equinor Ventures, Gildi, Sjóvá et Lífeyrissjóður Vestmannaeyja ont également participé à ce cycle de financement.

Equinor Ventures est la branche d'Equinor spécialisée dans le capital-risque, qui investit dans des entreprises ambitieuses en phase de démarrage et de croissance. Equinor est une entreprise internationale du secteur de l'énergie dont le siège se trouve en Norvège.

Lars Klevjer, directeur d'Equinor Ventures :

« Equinor Ventures est heureux de s'associer à CRI dans le but d'approfondir son engagement dans les technologies d'élimination du carbone et leur rôle dans le développement de la production de carburants émergents. Nous nous réjouissons de travailler avec CRI. »

Björk Kristjánsdóttir, PDG de CRI :

« Nous sommes heureux d'accueillir Equinor Ventures et d'autres nouveaux investisseurs au sein du groupe d'actionnaires de CRI. Leur expérience et leurs connaissances sont précieuses pour CRI, qui entre dans une phase de montée en puissance pour répondre à la demande croissante du marché pour les solutions technologiques et les services qu'elle fournit. Chez CRI, nous sommes impatients de continuer à développer et à mettre en œuvre nos solutions technologiques et de jouer notre rôle dans l'un des projets les plus importants de notre époque, qui est la réduction des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. »

Sigurlína Ingvarsdóttir, présidente du conseil d'administration de CRI :

« L'investissement de 30 millions de dollars d'Equinor Ventures et des autres investisseurs solides qui rejoignent le groupe d'actionnaires de CRI est une remarquable reconnaissance de la technologie de CRI et de son potentiel commercial. La société est prête pour une croissance internationale, avec une technologie unique qui a un rôle important à jouer dans la transition vers des carburants et des matières premières plus écologiques. CRI sera désormais en mesure de recruter un grand nombre de nouveaux professionnels talentueux pour des postes stimulants au sein d'une entreprise de haute technologie ayant un impact significatif sur l'avenir. »

CRI propose une technologie de pointe pour produire du méthanol à partir de dioxyde de carbone. CRI permet à ses clients de produire du méthanol de manière écologique à partir de dioxyde de carbone et d'hydrogène, qui peut être utilisé comme carburant et dans des produits chimiques. La technologie de l'entreprise, qui a été développée et éprouvée en Islande, a depuis été mise en œuvre dans la plus grande usine de ce type au monde. Geely, Methanex et Eyrir Invest comptent parmi les principaux actionnaires actuels de l'entreprise.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2141896/4138575/Carbon_Recycling_International_Logo.jpg

SOURCE Carbon Recycling International