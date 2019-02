Criada parceria entre operadoras de redes móveis para oferecer solução de nuvem para IoT conectada globalmente

BARCELONA, Espanha, 27 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Mobile World Congress. A Eseye, fornecedora global de serviços de IoT, tem o prazer de anunciar uma parceria com a MTN, a principal operadora africana de redes móveis (MNO). A MTN uniu forças com a Eseye e a AnyNet Federation, uma nova associação de operadoras criada especificamente para atender ao complexo gerenciamento e aos requisitos de resiliência aprimorados da base de clientes de M2M IoT global em rápida expansão.

Crescimento global para celular na AWS

Pictured from left to right: Ralph Vraagom, MTN, Group General Manager Strategic Alliances, Nick Earle, Eseye, CEO & Chairman

A AnyNet Federation inicialmente se concentrará em trabalhar para o crescimento global significativo de serviços de telefonia celular para a Amazon Web Services (AWS) Cloud. O objetivo é tornar o complexo cenário global de IoT mais fácil para os clientes da AWS, oferecendo uma única solução e visão de gerenciamento M2M para celulares, que pode ser implantada de forma integrada nos principais mercados mundiais.

Nick Earle, presidente e CEO da Eseye, disse: "Esta é uma colaboração global inovadora. A AnyNet Secure já é a solução de conectividade mais rica em recursos e integrada para a AWS, e a AnyNet Federation é uma maneira fundamental de fornecer conectividade simplificada em escala global, permitindo que os clientes comprem e gerenciem sua conectividade de dentro da AWS."

Oliver Fortuin, executivo da MTN Group Enterprise, disse: "A MTN está encantada em levar suas redes a 12 mercados para apoiar os objetivos da AnyNet Federation. Acreditamos que, por meio dessa colaboração, podemos acelerar a implantação da IoT global de nossos clientes e aprimorar suas oportunidades de negócios globais".

Para ver o lançamento no Mobile World Congress: http://www.anynetfederation.com/news

Uma empresa global de compensação de dados

Utilizando o avançado AnyNet Secure da Eseye, totalmente compatível com eUICC para cartão SIM da AWS, os clientes membros da AnyNet Federation experimentarão conectividade "pronta para uso" que se integra ao AWS IoT Core e é globalmente escalável. O tráfego de celular destinado à AWS passa por diferentes parceiros da AnyNet Federation, com base na localização geográfica dos dispositivos IoT que são fornecidos e certificados automaticamente over-the-air. Independentemente de qual parceiro AnyNet Federation estiver entregando os dados, o cliente é cobrado por sua conta pela AWS, e a operadora é paga pelos serviços que oferece.

Tendências do mercado de IoT

O lançamento da AnyNet Federation e seu foco inicial no mercado da AWS ocorre no momento em que a Gartner prevê que o mercado mundial de serviços em nuvem pública crescerá 17,3% em 2019, totalizando US$ 206,2 bilhões, em comparação com os US$ 175,8 bilhões de 2018 fonte (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-09-12-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-grow-17-percent-in-2019); e Statista afirma que 80% das empresas estão executando aplicativos ou experimentando com a AWS como sua plataforma de nuvem preferida fonte (https://www.statista.com/statistics/511467/worldwide-survey-public-coud-services-running-application/).

Espera-se outros anúncios de associação da AnyNet Federation em breve. Para mais informações info@anynetfederation.com ou visite http://www.anynetfederation.com.

Notas aos editores

Press release divulgado por Eseye - http://www.eseye.com/about-us

MTN http://www.mtn.co.za/

AnyNet Federation http://www.anynetfederation.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/827912/Ralph_Vraagom_and_Nick_Earle.jpg

FONTE Eseye

Related Links

http://www.eseye.com



SOURCE Eseye