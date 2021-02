Criança Esperança 2021: Atrações, novidades, doações, por Ricardo Lastoria

O Criança Esperança 2021 é considerado como um dos maiores eventos voluntários que acontecem em uma rede de TV aberta. Diante disso, nós temos a certeza que você não vai querer ficar de fora de nenhum detalhe sobre ele. Continue lendo esse post para você conferir tudo sobre o Criança Esperança e muito mais! O Criança Esperança é nada mais nada menos do que uma campanha realizada pela Rede Globo que possui como objetivo arrecadar verba e doações para as crianças carentes não só do Brasil, mas do mundo inteiro.

A Rede Globo é a grande responsável por realizar, anualmente, esse projeto voluntário que conta com inúmeros shows e apresentações. Estes, são os grandes responsáveis por incentivar a doação de todos os telespectadores que estão em suas casas assistindo a bela campanha.



Atrações e Shows do Criança Esperança 2021

O Criança Esperança 2021 promete trazer atrações e shows mais do que incríveis para todos os seus telespectadores. Contudo, infelizmente, a lista oficial com os grandes participantes que prometem fazer a edição do próximo ano ainda mais incrível, não foi divulgada.



Diante disso, confira agora mesmo alguns dos nomes que já passaram pelos palcos do Criança Esperança e fizeram um belo show em prol das crianças carentes de todo o mundo. Irão Participar: Ivete Sangalo, Sandy & Junior, Zeca Pagodinho, Daniela Mercury, Zezé Di Camargo & Luciano, Buchecha, Alexandre Pires, Wanessa Camargo, Kelly Key, Luan Santana, Matheus e Kauan, Michel Teló, Marília Mendonça, Leonardo, Anitta, Iza, entre muitos outros.

Além desses incríveis shows, será possível também presenciar muitos ícones da Rede Globo fazendo as apresentações no decorrer do programa. O querido e amado Renato Aragão, sem sombra de dúvidas, será um dos que farão esse show ainda mais especial para todos os telespectadores.



Doações Criança Esperança 2021

As doações ao Criança Esperança 2021 poderão ser realizadas de uma forma muito simples, prática e rápida. Elas poderão ser realizadas através de uma ligação do seu telefone ou celular e, também, através do site oficial do Criança Esperança.



Assim que os telefones e o endereço do site forem divulgados oficialmente, nós nos comprometemos em atualizar esse post com todos os detalhes para você!

