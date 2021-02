Criança Esperança: parceria entre a TV Globo e a UNESCO, campanha em 2021 terá como foco a qualidade da educação básica, entre outras coisas, por Edmar Lastoria

FLORIANÓPOLIS, Brasil, 21 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Criança Esperança, parceria entre a entre a TV Globo e a UNESCO, a campanha em 2021 terá como foco a qualidade da educação básica, em sintonia com o contexto de pandemia vivenciado este ano e com a forma como ela vem afetando o funcionamento das escolas. O edital, coordenado e realizado pela Representação da UNESCO no Brasil, reforça a importância de iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica, através de estratégias de aprendizagem e de permanência e retorno de crianças, jovens e adolescentes às escolas. O edital vai de encontro ao compromisso histórico da Globo com a educação, materializado em ações de mobilização em torno do tema dentro e fora das telas.



Projetos elegíveis, podem participar da seleção instituições que apresentem projetos com o objetivo principal de promover o desenvolvimento humano, a inclusão social e/ou o empoderamento de crianças, adolescentes e/ou jovens, especialmente de grupos vulneráveis, por meio do investimento na melhoria da qualidade da educação básica.



R$ 13 milhões, em 2020, em uma campanha diferente realizada em meio à pandemia e necessidade de isolamento social, a 35a edição do Criança Esperança arrecadou R$ 13 milhões para o fundo administrado pela Unesco. Este dinheiro, garantido por empresas e pela Globo, vai assegurar o trabalho de 111 projetos de apoio às crianças no Brasil no ano que vem.

