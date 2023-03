A aquisição da R4S permite que a Salt ofereça ainda mais oportunidades para profissionais digitais do Brasil e do exterior



RIO DE JANIERO, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Salt, líder global em recrutamento e talento digital, tem o orgulho de anunciar a aquisição da R4S, empresa líder de recrutamento no Brasil. Essa aquisição estratégica expande o alcance global da Salt e aprimora sua capacidade de conectar os principais talentos digitais com empresas em todo o mundo.

Criando Futuros que impactam positivamente a economia digital no Brasil (PRNewsfoto/Salt Recruitment)

"Estamos muito felizes em receber a R4S na Salt Recruitment Group", disse o CEO da Salt, Elliot Dell. "Esta aquisição nos permitirá construir equipes digitais mais fortes e expandir nossas operações para novas geografias e demografias. Nossa missão é criar futuros globalmente, que tenham um impacto positivo na economia digital, e esta aquisição é um passo importante para seguir nesse objetivo".

A R4S, sediada no Rio de Janeiro, tem uma forte reputação por fornecer talentos especializados para empresas no Brasil. Com a aquisição, a Salt terá agora uma presença mais forte na América do Sul e estará colaborando diretamente com suas equipes estabelecidas na América do Norte, expandindo ainda mais sua oferta para profissionais nas Américas.

"Estamos animados por unir forças com a Salt e agregar ainda mais valor aos nossos clientes e candidatos do Brasil e exterior." disse o co-fundador da R4S, Rafael Vanselow, "Esta aquisição é uma vitória para ambas as empresas e nossos clientes, pois nos permitirá oferecer ainda mais oportunidades."



Lara Aimee, co-fundadora da R4S também acrescenta: "Estou muito animada com essa oportunidade da R4S se unir à Salt. Agora fazemos parte de um grupo que tem presença global, e é algo que irá proporcionar muitos ganhos e vantagens a todos os envolvidos. Cada país tem uma forma única de recrutamento e, compartilhando nossas experiências, poderemos elevar o nível de recrutamento de nossos clientes e candidatos."

Esta aquisição se efetivará imediatamente, a R4S continuará a operar sob seus respectivos nomes enquanto eles se tornam parte do Salt Recruitment Group.

A Salt dedica-se a fornecer o melhor recrutamento para empresas em todo o mundo, com dezoito escritórios em cinco continentes. Com esta aquisição, a empresa está pronta para continuar seu crescimento e expansão no espaço de talentos digitais.

Sobre a Salt:

A Salt é uma agência global de recrutamento digital premiada que conecta pessoas e empresas nas áreas de Consultoria, Criação, RH, Marketing, Vendas e Tecnologia. A empresa tem a missão de Criar Futuros em todo o mundo, mudando a vida das pessoas anualmente, ajudando-as em suas carreiras nas mais empolgantes start-ups, scale-ups, agências ou grandes potências globais. www.welovesalt.com

Sobre a R4S:

A R4S é uma empresa brasileira de recrutamento especializada em cargos de média e alta gerência nas áreas de Finanças, TI, Engenharia (Petróleo & Gás e Manufatura), Vendas, Marketing e RH. Eles trazem uma maior especialização para o mercado brasileiro com consultores que focam em áreas especializadas, o que permite maior agilidade no processo de contratação. http://www.r4s.com.br

FONTE Salt Recruitment

