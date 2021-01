Criminosa e bilionária indústria do cigarro ilegal poderia terminar. Entenda como.

Nova mini série documental Cigarro do Crime discute o problema e aponta soluções em 4 episódios disponíveis gratuitamente no YouTube

"É preciso tornar o cigarro nacional competitivo com relação à mercadoria vendida no Paraguai", afirma Mozart Fuchs, atual chefe da delegacia regional de investigação e combate ao crime organizado no Paraná, em um dos episódios da nova série documental Cigarro do Crime, que acaba de estrear no canal do YouTube do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP). Assista à série completa aqui: https://youtu.be/8Vik-jnY7bA

Produzida pela Vice Brasil em parceria com o FNCP, a série é uma continuação do longa homônimo e amplia a discussão sobre o impacto do mercado ilegal de cigarros no país, que, apenas no último ano, movimentou para o crime organizado cerca de R$ 10,9 bilhões e causou a evasão fiscal de R$12,2 bilhões. O cigarro do crime já corresponde a 57% do mercado de cigarros no Brasil, segundo levantamento do Ibope de 2019.

Com quatro episódios - Paraguai, Fronteira, Crime e Soluções -, a mini série propõe o debate das soluções para o enfrentamento efetivo do crime de contrabando e que passam por ações de combate e repressão, pelo despertar da consciência na sociedade para reprimir o consumo deste tipo de produto, e, principalmente, pela tomada de medida por parte do governo para enfraquecer o produto ilegal.

"Nos últimos anos, vimos uma evolução no trabalho integrado nas fronteiras, resultado de medidas policiais e de cooperação entre Poderes, com programas e forças-tarefas nas áreas de inteligência, gestão e operacional. Porém, o contrabando de cigarros é um problema complexo e que não se combate apenas com ações de repressão. É necessário freá-lo frente os incentivos legais e econômicos hoje existentes", aponta Edson Vismona, presidente do FNCP.

Quem assina a direção é o premiado fotojornalista investigativo João Wainer, conhecido por mergulhar fundo em temas complexos e que permeiam a sociedade brasileira. A série Cigarro do Crime está disponível no site: www.cigarrodocrime.com.br e no YouTube do FNCP.

