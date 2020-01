Crise na TI brasileira fomenta nova solução

Segundo as tendências de evolução do trabalho levantadas pela ADP Research Institute, divulgadas pela Brasscom, o uso de dispositivos móveis para trabalhar está previsto como uma prática futura. Além disso, segundo a Gartner, há a expectativa de que 3,9 trilhões de dólares sejam gastos com TI em 2020, sobretudo softwares corporativos. Provavelmente, o acesso à esses programas seja a partir de dispositivos móveis, tal como smartphones.

Embora exista o déficit de profissionais de TI, é relevante ter em conta que existem outras formas de agregar serviços de tecnologia da informação nos meios corporativos sem precisar contratar um time próprio. O outsourcing de TI vem como uma proposta eficaz e menos custosa, especialmente no que diz respeito aos exaustivos processos seletivos e demais demandas dos recursos humanos, além da compra de equipamentos e outros gastos.

Inclusive, o cenário de tecnologia tem se desenvolvido ao passo que empresas do tipo SaaS se estabelecem no país principalmente na região Sudeste, como visto nas estatísticas das startups da Startbase. Ainda que muitas se concentrem no Estado de São Paulo, a tecnologia em Minas Gerais também se destaca.

10 cidades mineiras se destacam no ranking das 100 cidades mais inteligentes do país, conforme a Urban Systems. Ouro Preto é uma delas , sendo uma cidade que acolhe empresas no ramo da inteligência artificial e desenvolvimento de softwares. Para as soluções de outsourcing de TI, a ouro pretana Usemobile oferece desenvolvimento de aplicativos, podendo agregar na tendência de softwares corporativos levantados pela Gartner, colocando-os a poucos cliques das mãos dos gestores.

Assim, empresas como a Usemobile podem reverter o cenário de crise de TI do país, atendendo as demandas pontuadas pela Brasscom e colaborando para a transformação digital dos meios corporativos.

