Crisis24 reçoit la notation Or d'EcoVadis pour ses réalisations en matière de développement durable

MONTRÉAL, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Crisis24, une entreprise de GardaWorld et chef de file de la gestion intégrée des risques, de l'intervention en cas de crise, de la consultation et des solutions de protection à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que ses opérations en France ont obtenu la notation Or d'EcoVadis, un important fournisseur de services d'évaluations de la durabilité tierce partie. Crisis24 s'est classée dans les 5% les plus élevés parmi plus de 125 000 entreprises évaluées en fonction de leurs efforts de développement durable à l'échelle mondiale.

Notation Or d'EcoVadis de Crisis24 et l'audience est la France (CNW Group/GardaWorld Security Corporation)

EcoVadis est reconnue mondialement comme l'une des sources les plus réputées de notation et de renseignements sur la durabilité des entreprises. Sa méthodologie vérifie l'adhésion des entreprises à 21 critères reconnus de RSE et évalue les forces et les opportunités environnementales, sociales et éthiques pour les organisations du monde entier.

« L'obtention de cette certification est source de grande fierté pour l'équipe de Crisis24 en France, marquant un autre jalon dans notre cheminement en matière de développement durable à l'échelle régionale », a déclaré Grégoire Pinton, directeur général, chef de la gestion intégrée des risques chez Crisis24. « Cette certification EcoVadis souligne notre capacité à relever les défis en matière de durabilité et fait figure de modèle pour d'autres avancées à l'échelle internationale. »

Ce prix fait suite à l'obtention l'an dernier d'une certification EcoVadis Argent pour Crisis24 en France.

À propos de Crisis24

Crisis24, une entreprise de GardaWorld, est largement considérée comme le chef de file mondial de la gestion intégrée des risques, de l'intervention en cas de crise, de la consultation et des solutions de protection à l'échelle mondiale, au service des personnes les plus influentes au monde, des marques perturbatrices et des organisations de premier plan. Nous exploitons des centres opérationnels mondiaux partout dans le monde, et nous disposons d'équipes hautement qualifiées d'analystes du renseignement, de professionnels de la sécurité et de la consultation et d'experts médicaux pour répondre aux besoins des clients partout et en tout temps. Notre offre spécialisée comprend des services de consultation en matière de sécurité et de crise offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des services de protection, un soutien médical mondial et des plateformes technologiques exclusives qui nous permettent d'offrir des solutions complètes de gestion intégrée des risques. De la protection des personnes, des organisations et des actifs à des solutions de cybersécurité avancées, Crisis24 permet aux clients de fonctionner en toute confiance au pays et à l'étranger. Apprenez-en davantage sur le site crisis24.garda.com/fr.

