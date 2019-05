Cristiano Ronaldo lança história em quadrinhos "Striker Force 7" em celebração ao "Dia do Gibi Grátis" em 4 de maio

"Sempre fui fã de super-heróis e estou muito feliz por ajudar a criar esta nova série animada", comentou Cristiano Ronaldo. "Da mesma forma que o futebol conecta culturas e pessoas no mundo todo, acredito que grandes personagens e heróis animados podem fazer o mesmo. É por isso que estou entusiasmado em unir estas duas paixões, o futebol e os super-heróis, por meio deste projeto, e dividi-lo com os meus fãs."

Striker Force 7 é uma história nova, criada por Cristiano Ronaldo e pelo idealizador de super-heróis Sharad Devarajan. A revista em quadrinhos é baseada na série de animação atualmente em produção. Cristiano e Devarajan são produtores executivos da série de animação, juntamente com Diego Guarderas (VMS Communications), da equipe da Polaris Sports e do vice-presidente executivo da área criativa da Graphic, Jeevan J. Kang.

A edição especial do Dia do Gibi Grátis tem textos do redator de desenhos animados Merill Hagan e ilustrações de Jeevan J. Kang. Versões especiais da capa em edição limitada também estão disponíveis em StrikerForce7.com para os milhões de fãs de Cristiano Ronaldo.

Além do especial do Dia do Gibi Grátis, Cristiano e Devarajan também firmaram um contrato de publicação em oito territórios europeus para lançar uma série de três livros em quadrinhos originais baseados nos seus personagens. O lançamento do primeiro livro está previsto para este ano.

Informações adicionais podem ser obtidas no site www.strikerforce7.com.

SOBRE A GRAPHIC INDIA

A GRAPHIC INDIA é uma empresa de entretenimento narrativo com foco na criação de personagens, quadrinhos e histórias de destaque por meio de plataformas móveis e digitais. Utilizando o seu premiado estúdio de animações na Índia, a Graphic tem como missão criar histórias duradouras e heróis que fomentem a imaginação e alimentem as inspirações de uma nova geração globalizada de jovens em todo o mundo. www.graphicindia.com

