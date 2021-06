Cristo Redentor de braços abertos para o Compliance

SÃO PAULO, 16 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A KPMG no Brasil anuncia o apoio institucional ao Santuário Cristo Redentor, considerado patrimônio histórico da humanidade de acordo com a Unesco. Na terça-feira, 8 de junho de 2021, às 18h, aconteceu a assinatura do contrato no Santuário Cristo Redentor. A cerimônia, que contou com a iluminação do Cristo na cor azul em homenagem à KPMG, seguiu as normas internacionais de segurança contra o coronavírus (covid-19) e as regras da Vigilância Sanitária e foi transmitida no canal do YouTube do Cristo Redentor.

O objetivo da iniciativa é aprimorar o ambiente de governança corporativa, riscos e compliance, além de controles internos da gestão do Cristo Redentor, para estruturar um ambiente de negócios ainda mais maduro. O trabalho será dividido em etapas com apoio na implementação de um Programa de Integridade conforme boas práticas de mercado.

Do ponto de vista tecnológico, a KPMG auxiliará na implementação de uma ferramenta direcionada à gestão e prevenção de riscos relacionados a terceiros e um Canal de Denúncias. Uma consultoria e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) serão implementadas e as seguintes entregas serão monitoradas: programa de privacidade; treinamento de privacidade e consistência; melhoria contínua dos processos; testes de controle e auditoria.

O trabalho, focado em princípios ESG, será desenvolvido por dois anos e vai gerar resultados para público em geral e empresas envolvidas, com amadurecimento e fortalecimento da governança corporativa em quatro pilares: transparência, equidade, prestação de contas, e responsabilidade corporativa.

Aos patrocinadores, haverá mais transparência nos investimentos. Estruturando normas e procedimentos, avaliação de riscos, matrizes de risco e compliance, gestão e governança saem fortalecidos e os investimentos podem ser ampliados. À medida que as práticas de governança corporativa se aprimoram e a gestão de riscos se dissemina, as funções de controles internos e compliance se tornam parceiras estratégicas.

O turismo no Rio de Janeiro e no Brasil também será fortalecido e poderá contribuir para ampliar a rentabilidade. O usuário pessoa física que visitar o monumento poderá ter mais confiança na armazenagem correta dos seus dados. Ele também poderá ser ouvido, caso queira relatar problemas, dentro do programa de integridade. Com o turismo fortalecido, os ganhos também se estendem à sociedade civil como um todo.

Clique aqui para acessar a cobertura completa da solenidade de assinatura do contrato entre a KPMG e o Santuário Cristo Redentor.

