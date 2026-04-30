Critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) | HitGen publie son rapport 2025 sur le développement durable

CHENGDU, Chine, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- La société HitGen Inc., cotée à la Bourse de Shanghai (« HitGen », SSE : 688222.SH), a publié son rapport 2025 sur le développement durable le 29 avril 2026. Il s'agit du deuxième rapport sur le développement durable de HitGen, qui vise à présenter les principes et les politiques de l'entreprise dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance (« ESG »), ainsi que ses pratiques et ses résultats en matière de développement durable pour l'année 2025, afin de répondre systématiquement aux préoccupations de toutes les parties prenantes.

Jin Li, président du conseil d'administration et directeur général de HitGen Inc., a ainsi commenté la publication du rapport : « Entreprise biopharmaceutique innovante, HitGen Inc s'est toujours attachée à "contribuer à la santé humaine" en plaçant la création continue de valeur au cœur de ses activités. En 2025, nous sommes restés fermement concentrés sur des actions pratiques, en faisant en sorte d'intégrer le développement durable dans notre stratégie, de l'ancrer profondément dans notre gestion et dans toutes nos opérations. En consolidant les bases d'une réussite à long terme, cette approche nous permet de contribuer constamment, par des efforts tangibles de HitGen, au développement de nos clients, collaborateurs, investisseurs et salariés, ainsi que de préserver l'environnement et les communautés dont nous dépendons. »

Une gouvernance d'entreprise durable

HitGen perfectionne sans relâche son système de gouvernance, applique le principe d'intégrité dans les opérations commerciales afin d'établir une référence dans le secteur, et met en place un système complet de gestion des risques afin de promouvoir un développement stable à long terme, capable de créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes.

Une chaîne de valeur responsable

HitGen défend la sécurité des produits et la qualité des services, construit une chaîne d'approvisionnement durable, gère systématiquement tous les aspects de la chaîne de valeur et s'engage à créer, en collaboration avec les parties prenantes, une valeur globale à long terme.

Personnel et communauté

HitGen considère son personnel comme la principale force motrice du développement durable, et les communautés comme des partenaires majeurs en vue d'une croissance mutuelle. Adhérant à une philosophie de la responsabilité centrée sur les personnes, qui aspire à rendre à la société ce qu'elle lui a donné, HitGen encourage l'épanouissement de son personnel et le codéveloppement au sein de la communauté.

Environnement

HitGen met en œuvre le concept de développement vert, intègre la gestion de l'environnement dans ses stratégies d'exploitation et de développement d'entreprise, et fait systématiquement progresser les bonnes pratiques en matière de gestion environnementale, de protection écologique, de gestion des déchets, d'utilisation des ressources, de lutte contre le changement climatique, parallèlement à d'autres initiatives.

Jin Li a déclaré : « Chaque pas compte pour parcourir un long chemin. Dans notre objectif de devenir une entreprise biopharmaceutique innovante de classe mondiale, nous continuerons à considérer la demande du marché comme notre guide et les percées technologiques comme notre moteur, en améliorant en permanence notre système de services de découverte de médicaments innovants, et en participant à la construction d'un monde plus inclusif, plus sain, plus écologique et plus accessible. »

Pour obtenir plus d'informations au sujet du rapport de HitGen sur le développement durable, veuillez consulter le site

https://www.hitgen.com/en/sustainability.html

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2758868/HitGen_Logo_Logo.jpg