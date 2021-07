CritiComms Inc., con la avanzada tecnología de ESChat, está lanzando el servicio Push To Talk over Cellular para Latinoamérica y El Caribe

MIAMI, 22 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La empresa CritiComms Inc., líder regional en comunicaciones críticas instantáneas, ha lanzado el servicio avanzado Push-to-Talk over Cellular (PoC) en la región del Caribe y América Latina. Este servicio apunta a reemplazar la demanda que quedó desatendida al descontinuar las plataformas iDEN en la región. Con una arquitectura de red más segura y avanzada, CritiComms Inc. PTT aumenta la inteligencia y productividad de los equipos de trabajo y ofrece total flexibilidad, ya que funcionan en múltiples redes y brindan libertad en la elección de operadores y dispositivos. El servicio PoC de CritiComms Inc., no es exclusivo a ningún operador ni a ninguna tecnología celular.

El CEO de CritiComms Inc., Juan Luis Gutiérrez, presidirá la nueva empresa que ya comenzó a desplegar el servicio basado en la tecnología de ESChat. Gutiérrez, ex VP de Nortel y de Motorola, asumió la responsabilidad para el Caribe y Latinoamérica para desplegar las aplicaciones avanzadas Push To Talk over Cellular (PoC). "Las soluciones de banda ancha para comunicaciones críticas PTT son una excelente oportunidad para empresas, entes gubernamentales, seguridad pública y otros sectores, ya que las inversiones no demandan nuevas redes, sino que se integran a las ya existentes", afirma Gutiérrez.

ESChat es líder de mercado en soluciones avanzadas de PoC en Norte América, donde ofrece soluciones agnósticas a los operadores celulares con la certificación de la red pública FirstNet para "first responders". FirstNet; que nació luego del triste 11 de septiembre, 2001 para integrar todas las necesidades de las agencias de seguridad publica, tiene la capacidad de dar prioridad a las comunicaciones mas exigentes de este sector y unificar todas las redes de modo simultáneo.

ESChat ofrece servicios para clientes de todos los operadores inalámbricos en Norte América y es la solución PTT primordial de T-Mobile y Telus. El servicio avanzado PoC de ESChat es usado por la mayoría de los segmentos del gobierno federal de los Estados Unidos. "Nos complace tener a CritiComms Inc. como partner para la región, donde esperamos una gran adopción y éxito" comento el CEO de ESChat, Josh Lober.

CritiComms Inc. proporciona soluciones de máximo rendimiento sin fronteras ni limitaciones a los sectores que más demandan estas tecnologías: seguridad pública y privada, gobierno, salud, hotelería, logística, transporte, construcción y minería.

Hay una demanda insatisfecha en Latinoamérica por el apagado y la discontinuidad de las redes PTT iDEN. A este mercado apuntan las soluciones de comunicaciones críticas instantáneas de CritiComms Inc.

El mercado global de PTT es de US 25B y se estima que, para 2024, será de US 38 B. Latinoamérica tendría cerca de un 10% de ese mercado con un crecimiento anual acumulativo de más de 13.3%. Las soluciones avanzadas PoC de Criticomms Inc. funcionan con la mayoría de smartphones Android y iOS, iPad, Tablets y Windows PC. También con terminales de uso específico (rugged), según las necesidades de los clientes. Las implementaciones se despliegan en conjunto entre el proveedor de tecnologías, el operador celular seleccionado y las empresas para crear una solución a la medida.

Acerca de CritiComms Inc. "powered" by ESChat

Líder regional en comunicaciones críticas instantáneas

Nuestra plataforma de servicios Push-to-Talk over Cellular (PoC) fue desarrollada por ESChat en 2007 para satisfacer las exigentes necesidades de los contratistas militares de

EE. UU. Aprobado por la DISA (Defense Information System Agency) y certificado por FirstNet, ESChat es el líder de mercado PoC Norte América y ahora está disponible en todo el Caribe y América Latina por medio de CritiComms Inc.

Las implementaciones Avanzadas Over-The-Top (OTT) PoC de CritiComms Inc. brindan total flexibilidad y una experiencia óptima de funcionalidades a nuestros clientes. El servicio de CritiComms Inc funciona sobre múltiples redes inalámbricas brindando libertad en la elección de operadores y dispositivos. Los sistemas Advanced OTT PoC de CritiComms Inc. proporcionan un cifrado sólido de extremo a extremo con seguridad máxima y también compatibilidad con todas las redes de radio.



