Croatia Airlines choisit la solution de suivi des prix des billets d'avion en temps réel de RateGain

LONDRES, 18 mars 2021 /PRNewswire/ -- RateGain , une entreprise de logiciels en tant que service (SaaS) de premier plan spécialisée dans les secteurs des voyages et de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui que Croatia Airlines, le transporteur aérien croate, a choisi RateGain pour assurer la collecte d'informations indispensables sur les prix et de données de veille concurrentielle grâce à sa solution avancée de veille tarifaire en temps reel, AirGain .

La Croatie s'est imposé comme un pays apprécié des touristes internationaux au cours des dix dernières années et cherche aujourd'hui à étendre son réseau de destinations après la pandémie. Par conséquent, l'équipe de tarification de Croatia Airlines désire rester en phase avec l'évolution des conditions du marché et surveiller de près la concurrence pour être le premier choix de chaque passager voyageant à destination ou en provenance du pays.

Avec AirGain, l'équipe pourra suivre facilement la position de l'entreprise sur le marché au moyen d'un écran unique et de visualisations évolutives ainsi qu'obtenir des informations en temps réel en quelques clics une personnalisation grâce aux fonctions de personnalisation.

Commentant ce partenariat, Krešimir Mlinar, directeur de la gestion du réseau et des revenus chez Croatia Airlines, a déclaré : « Pour rester la compagnie aérienne privilégiée des voyageurs en Croatie, nous devons avoir une connaissance précise des tarifs proposés et disponibles pour les clients sur toutes les plateformes numériques. Grâce à son interface utilisateur facile à utiliser, AirGain nous fournit les informations exhaustives et en temps réel dont nous avons besoin sur notre marché et nos concurrents, ce qui nous aide à prendre des décisions fondées sur des données pour augmenter nos bénéfices et planifier notre croissance. »

« La pandémie a remis la fonction de gestion des revenus au centre des préoccupations, en tant que moteur essentiel de la reprise au moment où le monde ouvre à nouveau ses frontières », a déclaré Shweta Vashishth, vice-présidente des ventes chez RateGain. « Nous sommes ravis que Croatia Airlines ait choisi RateGain pour contrôler son marché grâce à des rapports à la demande et utiliser la nouvelle expérience analytique pour obtenir des informations et ajuster sa stratégie instantanément. »

À propos de Croatia Airlines :

Croatia Airlines, le transporteur aérien croate et membre de Star Alliance, a été enregistrée sous le nom de Zagreb Airlines d.d. en 1989. Depuis juillet 1990, l'entreprise exerce ses activités sous sa désignation actuelle. Croatia Airlines est un transporteur à prestations complètes qui propose des services de transports nationaux et internationaux de passagers et de fret. Le transporteur offre des services d'entretien d'aéronefs et de formation professionnelle du personnel d'aviation. Au cours de ses 32 années d'activité, la compagnie a été reconnue par ses passagers pour la sécurité de ses vols, la qualité de ses services et le professionnalisme de son personnel.

www.croatiaairlines.com

À propos de RateGain :

RateGain, un fournisseur de produits SaaS de premier plan, aide les entreprises du secteur des voyages et de l'hôtellerie à assurer, au quotidien, une gestion cognitive des revenus, à distribuer leurs produits en ligne de façon intelligente et à promouvoir leur marque pour générer plus de revenus. RateGain est fier d'être au service de plus de 250 000 établissements hôteliers dans le monde, fournissant 240 milliards d'actualisations sur les tarifs et la disponibilité et traitant plus de 30 millions de réservations.

