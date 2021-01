CROMSOURCE consolide le service de soutien des sites stratégiques

VÉRONE, Italie, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- CROMSOURCE, une organisation de recherche sous contrat (CRO) internationale, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son service d'assistance aux sites stratégiques, qui peut être fourni aux sites participant aux études de recherche clinique gérées par CROMSOURCE pour le compte de sociétés des industries pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux, ou aux clients et aux sites directement.

« Notre engagement à soutenir les sites de recherche clinique avec des ressources stratégiques flexibles a été de plus en plus important au cours des 12 derniers mois en particulier. Comme nous constatons un engagement accru au sein de notre secteur pour mener des recherches centrées sur le patient, dans lesquelles les visites cliniques peuvent être effectuées en dehors des heures de travail normales ou à distance via la télémédecine, nous voyons la nécessité de soutenir avec souplesse les sites par des services stratégiques fournis à nos clients ou par la mise à disposition de personnel de haute qualité directement sur les sites capables de soutenir cette nouvelle façon de travailler. Compte tenu des effets de la pandémie mondiale, l'apport de ressources supplémentaires peut également faire la différence entre le fait que les sites puissent continuer à mener des projets de recherche clinique ou qu'ils doivent suspendre leurs activités », a déclaré Kerry Dyson, directeur général de CROMSOURCE.

Debbie Kent, responsable mondiale du département des sciences de la vie de TalentSource, a déclaré : « En cette période difficile, le soutien des sites est essentiel à la réussite de tous les essais cliniques. Le personnel de soutien des sites doit être expérimenté dans la recherche clinique afin de pouvoir gérer ses activités de manière rapide, efficace et précise, et doit également être capable d'adopter de nouvelles façons d'interagir avec les participants à la recherche clinique et de collecter des données. TalentSource fournit depuis longtemps des ressources qualifiées à ses clients ou directement à des sites d'investigation dans le monde entier. Nous sommes ravis d'étendre nos services d'assistance aux sites stratégiques et nous nous réjouissons de pouvoir fournir à un nombre encore plus grand de sites et de clients les ressources expertes nécessaires pour mener des recherches cliniques innovantes de classe mondiale, conformément à la nouvelle norme de notre secteur. »

À propos de CROMSOURCE

CROMSOURCE est une CRO internationale certifiée ISO, spécialisée dans le développement clinique proactif et les solutions de ressources flexibles, fournies par des équipes stables de professionnels très expérimentés. CROMSOURCE possède des bureaux dans toutes les régions d'Europe et d'Amérique du Nord et mène des projets dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.cromsource.com.

