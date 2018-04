CROMSOURCE offre à ses clients la garantie One Trial One Price™

CROMSOURCE, un organisme de recherche sous contrat (ORC) international proposant un portefeuille complet de services pour la recherche clinique aux secteurs pharmaceutique, des biotechnologies et des dispositifs médicaux, a annoncé une offre de service et une garantie apportées à ses clients - One Trial One Price[TM]. Cette offre de service a été créée à partir des commentaires des clients actuels et potentiels, contrariés par la tendance des ordres de modification postérieurs à l'attribution qui proviennent d'une sous-estimation des exigences de l'essai par l'ORC.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/663606/CROMSOURCE_Logo.jpg )

En s'appuyant sur l'expertise approfondie de CROMSOURCE en termes d'exécution réussie et continue des programmes cliniques, les clients peuvent avoir la certitude qu'avec One Trial One Price[TM], le coût mutuellement convenu lors de la phase du contrat sera bel et bien le prix payé sans ordre de modification. Ceci repose sur le fait que le client permet à CROMSOURCE d'utiliser sa vaste expérience et ses solides connaissances de l'environnement des essais cliniques et des chercheurs pour s'assurer du respect en temps voulu des étapes primordiales du projet.

« Les développeurs de médicaments continuent à être confrontés à un nombre croissant d'ordres de modification, ce qui entraîne une augmentation constante du coût des essais cliniques. Pour atténuer l'impact de ce phénomène, CROMSOURCE a lancé la garantie One Trial One Price il y a plus de cinq ans. Ayant plus de 20 ans d'expérience en recherche clinique à notre actif, nous avons confiance dans notre capacité à fournir constamment des données de grande qualité dans les délais impartis et dans le respect du budget. Ceci nous permet de respecter notre engagement à l'égard des coûts initiaux du projet », a déclaré la Dr Oriana Zerbini, fondatrice et PDG de CROMSOURCE.

Le Dr Troy W. McCall, directeur de l'exploitation de CROMSOURCE, a ajouté : « Grâce à l'alliance d'une planification minutieuse, d'une collaboration avec tous les acteurs clés et de notre expertise en recherche clinique, nous sommes à même de garantir aux clients qu'ils ne paieront pas plus que ce qui a été convenu au cours du processus contractuel. Nous croyons qu'il s'agit d'une offre sans précédent dans notre secteur, à laquelle nous pouvons toutefois répondre en raison de nos connaissances, notre expérience et notre engagement à satisfaire pleinement nos clients ».

À propos de CROMSOURCE

CROMSOURCE est un organisme de recherche sous contrat international, certifié ISO, qui offre une gamme complète de services aux secteurs de la pharmacie, des biotechnologies et des dispositifs médicaux. Spécialisée dans le développement clinique et les solutions de dotation en personnel flexible, l'entreprise offre une approche agile afin de garantir la satisfaction des besoins uniques de ses clients. CROMSOURCE offre une garantie de bout en bout sans commune mesure, qui couvre le calendrier des essais, le recrutement et le prix des contrats. CROMSOURCE exerce ses activités à partir de ses bureaux situés dans toutes les régions d'Europe et d'Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.cromsource.com.