Cross Ocean Partners lance son premier CLO après l'acquisition de la plateforme Bosphorus European CLO auprès de la Commerzbank

LONDRES, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 26 octobre 2022, Cross Ocean Partners (« Cross Ocean »), un gestionnaire d'investissement de crédit mondial de premier plan avec 6,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, [i] a finalisé Bosphorus CLO VII (« CLO VII »), la septième CLO (Collateralized Loan Obligation, obligation structurée adossée à des prêts) de l'équipe Bosphorus et la première sous la gestion de Cross Ocean

Cross Ocean a acquis la plateforme Bosphorus European CLO, ses trois CLO et son équipe de cinq personnes auprès de Commerzbank en décembre 2021. La transaction a permis à Cross Ocean de s'implanter sur le marché européen des CLO, renforçant ainsi sa présence sur le marché européen du crédit. Parallèlement à l'acquisition de la plateforme, Cross Ocean a clôturé un fonds de rétention des risques de 130 millions d'euros, aux côtés d'un investisseur stratégique, pour aider à financer l'émission des futurs CLO de Cross Ocean et permettre à l'entreprise de se développer avec succès. Depuis que l'équipe, dirigée par Guy Beeston, basé à Londres, a rejoint Cross Ocean, elle a embauché deux nouveaux membres et a été entièrement intégrée à l'activité plus large de Cross Ocean.

Graham Goldsmith et Steve Zander, co-CIO de Cross Ocean, ont commenté : « Nous sommes très heureux d'avoir accueilli Guy et son équipe au sein de Cross Ocean. La capacité de l'équipe à émettre des CLO dans l'environnement de marché actuel témoigne de ses antécédents et de son expérience. Nous sommes déterminés à mettre en place un gestionnaire de crédit mondial de premier ordre et nous considérons que cette stratégie est très complémentaire de notre activité de crédit existante. »

Guy Beeston, gestionnaire de portefeuille principal et chef des CLO européennes pour Cross Ocean, a commenté : « Cette transaction marque une nouvelle étape passionnante pour l'équipe, alors que nous cherchons à accroître notre capacité à émettre de nouvelles CLO à Cross Ocean. L'exploitation de nos relations et de nos ressources collectives contribuera à catalyser l'activité CLO et à renforcer la capacité de Cross Ocean à offrir des rendements ajustés au risque attrayants à ses investisseurs et partenaires. »

La Deutsche Bank a agi en tant qu'arrangeur pour la transaction. La société Cross Ocean a été conseillée sur la CLO VII par Milbank LLP et Arthur Cox. Elle a été conseillée lors de l'acquisition de la plateforme Bosphorus par Macfarlanes LLP.

À propos de Cross Ocean Partners

Cross Ocean Partners est un gestionnaire mondial d'investissements dans le domaine du crédit, avec 6,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 67 employés répartis dans trois bureaux (Greenwich dans le Connecticut, Londres et Dublin), dirigés par Graham Goldsmith, PDG et co-CIO, et Steve Zander, responsable de l'Europe et co-CIO. La société a trois stratégies d'investissement principales : le crédit pour les situations spéciales, le crédit senior et les CLO. Elle a été créée en 2015 et est détenue majoritairement par ses partenaires, avec une participation minoritaire détenue par les fonds Trident VI gérés par Stone Point Capital LLC, un gestionnaire de capital-investissement axé sur les services financiers avec environ 45 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

[i] Estimé au 30 septembre 2022. L'actif sous gestion est défini comme la valeur brute de l'actif par Cross Ocean, qui équivaut à la « valeur nette d'inventaire avant intérêts reportés » pour les fonds dans leurs périodes de récolte et à la « valeur nette d'inventaire avant intérêts reportés plus les engagements non utilisés des investisseurs » pour les fonds dans leurs périodes d'investissement. Les chiffres sont susceptibles d'être arrondis.

