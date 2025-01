Crossfuze ouvre la voie de l'excellence partenariale ServiceNow : l'entreprise garde son statut de Partenaire d'Élite et gagne la spécialisation Expérience Client

MINNEAPOLIS, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Crossfuze, un leader mondial des solutions ServiceNow, est fière d'annoncer sa reconnaissance continue en tant que Partenaire d'Élite - l'entreprise est l'un des 80 partenaires au monde à détenir cette prestigieuse désignation. Cette étape reflète l'engagement inébranlable de Crossfuze à fournir des services ServiceNow exceptionnels et des solutions sur mesure pour accompagner les clients tout au long de leur parcours ServiceNow.

En plus de maintenir son statut de Partenaire d'Élite, Crossfuze a obtenu la plus haute distinction dans le domaine du workflow clients : la spécialisation Expérience client de ServiceNow. Crossfuze est l'un des six partenaires au monde à avoir reçu une telle désignation de spécialisation, soulignant la position de l'entreprise en tant que leader dans la transformation de l'expérience client grâce à des solutions de workflow innovantes sur la plateforme ServiceNow.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'un des meilleurs partenaires d ServiceNow au niveau mondial », a déclaré Steve Griffiths, PDG de Crossfuze. « Le dévouement de notre équipe à l'excellence et l'attention que nous portons à la réussite de nos clients ont joué un rôle déterminant dans l'atteinte de ces objectifs. La spécialisation Expérience client témoigne de notre engagement à offrir une valeur inégalée à nos clients. »

Ces réalisations sont encore renforcées par le succès de Crossfuze qui a vu douze de ses pratiques validées en 2024 couvrant une large gamme de solutions ServiceNow, démontrant la capacité de l'entreprise à accompagner ses clients à travers toutes les phases de leur parcours.

« Crossfuze continue de faire preuve d'un engagement exceptionnel envers nos clients communs », a déclaré Erica Volini, vice-présidente exécutive des industries mondiales, des partenaires et de la mise sur le marché chez ServiceNow.« Le maintien de leur statut de Partenaire d'Élite constitue une nouvelle preuve de la valeur incroyable qu'ils apportent et de l'avenir que nous construisons ensemble. »

En tant que Partenaire d'Élite de ServiceNow, Crossfuze continue de tirer parti de sa connaissance approfondie du secteur et de son expertise technique pour aider les organisations à transformer leurs opérations et à atteindre leurs objectifs de transformation numérique. Grâce à son succès avéré et à son souci constant d'innovation, Crossfuze est bien placée pour ouvrir la voie dans le paysage en constante évolution des flux de travail numériques.

« Notre société a connu un trimestre record au quatrième trimestre et cette croissance, ainsi que les récompenses et nos investissements dans le développement de notre pratique de l'IA, signifient que nous sommes dans la meilleure position possible pour profiter de l'opportunité générationnelle que présentent pour nos clients Agentic AI et la plateforme ServiceNow », a déclaré Nick McGillivray, président et directeur des revenus chez Crossfuze. « La transformation numérique s'accélère et le moment est arrivé : c'est ici et maintenant ! »

Pour plus d'informations sur Crossfuze et ses solutions ServiceNow, veuillez consulter le site www.crossfuze.com.

À propos de Crossfuze : Crossfuze est un partenaire mondial de services professionnels avec plus de 20 ans d'expérience dans l'obtention de résultats commerciaux supérieurs et durables pour les clients grâce à ses innovations en matière de flux de travail et de technologie. Crossfuze offre une gamme complète de services de conseil, de mise en œuvre et de support conçus pour aider les clients à définir leur orientation stratégique sur la plateforme, à mettre en œuvre avec succès des solutions et à atteindre une excellence opérationnelle continue. En tant que Partenaire d'Élite de ServiceNow, Crossfuze se consacre à proposer les meilleures expériences ServiceNow et à stimuler la transformation numérique pour les organisations du monde entier.

