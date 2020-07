Crosslake Fibre annonce un nouveau système de fibres dans la Manche entre le Royaume-Uni et la France

- Le premier câble sous-marin de prochaine génération à être construit dans la Manche en près de 20 ans

- Entrée en vigueur du contrat (CIF) avec EGS aux fins de relevés maritimes

- Nouveau financement de Tiger Infrastructure Partners

LONDRES et PARIS et TORONTO, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Crosslake Fibre, un fournisseur et développeur international de réseaux uniques à fibres sous-marins et terrestres, annonce son tout dernier projet de câble sous-marin, CrossChannel Fibre. Ce câble historique prochaine génération de 550 km est le premier câble sous-marin à fibres optiques à être construit dans la Manche en près de vingt ans et reliera Slough (Royaume-Uni) et Paris (France). Ce nouveau câble sous-marin est conçu pour prendre en charge l'intensification de la demande en largeur de bande de la part des opérateurs de télécoms, des entreprises, de fournisseurs de contenus, ainsi que des sociétés de la finance, des jeux et des médias qui exigent une connectivité à haute capacité et à faible latence. Ce système à nombreuses fibres et sans relais comptera 96 paires de fibres, offrant chacune un débit de plus de 20 téraoctets par seconde, et sera prêt pour une mise en service à l'automne 2021.

Pour appuyer ce projet, Crosslake Fibre a engagé EGS, un grand fournisseur mondial de cartographie et de services maritimes, pour effectuer les relevés maritimes et d'enfouissement pour le projet. Crosslake Fibre a mis à exécution le contrat de relevés maritimes et les activités correspondantes ont commencé.

« Nous sommes très heureux de lancer ce projet sous-marin historique et d'offrir une nouvelle connexion fort nécessaire via la Manche pour relier les centres de données d'une importance critique que sont Slough et Paris. Cette nouvelle infrastructure de fibres a été optimisée pour créer le chemin le plus court entre ces deux centres de données, offrant aux utilisateurs une solution technique améliorée et des coûts d'exploitation sensiblement plus bas. Avec l'intensification continue de la demande en largeur de bande, que la pandémie de COVID-19 a encore accélérée, les câbles sous-marins n'ont jamais été aussi critiques pour le fonctionnement de la dorsale d'Internet », explique Mike Cunningham, PDG de Crosslake Fibre. « Le relevé maritime est un jalon essentiel dans le développement de projets sous-marins. C'est la raison pour laquelle des partenaires clés comme EGS sont importants, dès lors qu'ils disposent du savoir-faire et des connaissances spécialisées pour garantir un relevé efficace du trajet et, en définitive, ouvrir la voie à un déploiement optimal du câble. »

« Nous sommes fiers de participer à cet énorme projet sous-marin qui touche à la capacité d'Internet dans une partie du monde très chargée et congestionnée », explique Deborah Jenkins, directrice d'EGS pour le Royaume-Uni. « Le relevé maritime est un aspect critique pour tout nouveau système de câble, et nous réaliserons des relevés géophysiques et géotechniques qui permettront un itinéraire optimisé. »

En outre, le partenaire en capital de Crosslake Fibre, Tiger Infrastructure Partners , a investi de nouveaux capitaux dans la plateforme Crosslake afin d'appuyer le système CrossChannel Fibre et de stimuler la croissance et le développement de nouveaux projets.

« Crosslake Fibre a démontré son savoir-faire et sa capacité à développer et à déployer efficacement des projets d'infrastructure partout dans le monde. Avec son projet CrossChannel Fibre, la société est bien positionnée pour répondre aux besoins de capacité croissantes des régions à forte croissance en Europe », explique Emil Henry, PDG et associé gérant de Tiger Infrastructure Partners. « Nous sommes très heureux de renforcer notre engagement de long terme envers Crosslake Fibre et d'appuyer ses futures initiatives. »

Crosslake Fibre est le développeur et l'exploitant de réseaux de télécommunications en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Son approche novatrice du développement à fibres optiques se concentre sur l'offre d'une connectivité physiquement diverse et à faible latence via des réseaux de prochaine génération pour des clients grossistes, d'entreprises et de la finance.

Pour en avoir plus, rendez-vous sur www.crosslakefibre.ca.

