Crosslake Fibre choisit Hexatronic pour son projet de câble sous-marin CrossChannel

LONDRES et PARIS et TORONTO, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Crosslake Fibre annonce aujourd'hui qu'elle a sélectionné la société suédoise Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB pour fournir le câble sous-marin à haute densité de fibres optiques pour son nouveau projet de câble sous-marin développé de l'autre côté de la Manche.

Le projet CrossChannel de Crosslake Fibre est un système de câble sous-marin en fibre optique non répété à travers la Manche qui reliera Slough, au Royaume-Uni, et Paris, en France, par fibre noire. « Nous sommes ravis d'offrir une nouvelle connectivité très nécessaire à travers la Manche dans le cadre de ce projet historique visant à connecter les centres de données de Slough, au Royaume-Uni, et de Paris, en France », déclare Mike Cunningham, directeur général de Crosslake Fibre. « Le câble à double blindage de 96 paires d'Hexatronic nous offre une solution optimale pour un câble performant. »

« Nous sommes très heureux de soutenir Crosslake Fibre, un client régulier, dans sa construction innovante à travers la Manche », déclare Henrik Larsson Lyon, directeur général du groupe Hexatronic. « Hexatronic dispose d'une large offre de câbles sous-marins et cet accord avec Crosslake démontre une fois de plus notre capacité à fournir des solutions rentables et leaders sur le marché », ajoute Lyon.

« Cette nouvelle infrastructure en fibre optique a été optimisée pour créer le chemin le plus court entre les deux centres de données, offrant aux utilisateurs une solution technique améliorée et réduisant sensiblement les coûts d'exploitation. Avec l'augmentation continue de la demande de bande passante encore accélérée par la pandémie de COVID-19, les câbles sous-marins n'ont jamais été aussi essentiels au fonctionnement de la dorsale d'Internet », déclare Cunningham.

Faits sur le projet de fibre optique CrossChannel :

Longueur sous-marine de 150 km

Conçu pour la diversité physique et une latence plus faible

Moins de points d'amplification offrant des avantages importants en termes de capital et de fonctionnement

Étude marine achevée en 2020

Date de mise en service (RFS) au T4 2021

Le financement complet du projet est assuré par Tiger Infrastructure Partners

À propos de Crosslake Fibre

Crosslake Fibre est un développeur et un opérateur de réseaux de télécommunications en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Leur approche novatrice du développement de la fibre optique vise à fournir aux clients de gros, aux entreprises et aux clients financiers une connectivité physiquement diversifiée et à faible latence sur les réseaux de nouvelle génération.

Pour plus d'informations, www.crosslakefibre.ca .

Contact :

Crosslake Fibre

Mike Cunningham

[email protected]

+1 416 613-6200

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

1 866-695-3629 ext 13

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/662771/Crosslake_Fibre_Logo.jpg

SOURCE Crosslake Fibre