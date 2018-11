Crossmatch livre 150 000 modules optiques pour empreintes digitales destinés aux registres des votants aux élections générales du Bangladesh

La commission électorale cherche à combattre les fraudes électorales en utilisant la biométrie

PALM BEACH GARDENS, Floride, 7 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Crossmatch®, leader reconnu dans le monde entier pour ses solutions de gestion de l'identification biométrique et de la sûreté de l'authentification, a annoncé aujourd'hui qu'il a effectué la livraison de 150 000 de ses modules optiques pour empreintes digitales pour être utilisés dans des machines à voter électroniques (EVM) à la prochaine élection générale au Bangladesh.

Les modules biométriques devront être intégrés aux EVM fabriquées par la Bangladesh Machine Tools Factory (BMTF) et utilisées par la Commission électorale du Bangladesh. Les médias locaux ont abondamment signalé que la Commission cherche à infléchir la courbe des fraudes et manipulations électorales.

Les électeurs bengalis peuvent vérifier leur identité par des moyens multiples, comprenant des cartes à puces et des numéros d'identifiant de votant, mais la biométrie des empreintes digitales reste obligatoire. Non seulement il sera exigé des électeurs qu'ils soumettent leurs empreintes digitales, mais encore l'opérateur d'EVM devra fournir un mot de passe unique et son empreinte digitale pour pouvoir accéder à l'EVM. L'absence de vérification d'empreinte digitale empêchera l'électeur d'accéder à une EVM.

« Crossmatch a relevé le défi au Bangladesh en fournissant 150 000 unités en à peine plus de quatre semaines, » a fait remarquer Richard Agostinelli, PDG de Crossmatch. « Un volume élevé de production représente pour nous une routine sur l'ensemble de nos lignes de balayage linéaire mono et décadactylaire, compte tenu de notre base de clients et des applications pour leurs scénarios d'utilisation. Notre technologie a fait ses preuves et notre chaîne logistique de qualité élevée nous a permis d'accomplir ce que les autres fournisseurs ne peuvent pas faire. »

La ligne à base optique pour empreinte digitale unique est l'un des capteurs biométriques de Crossmatch parmi les plus recherchés. Il offre une facilité d'utilisation sans pareille avec une résolution de 500 dpi permettant de recueillir des impressions de haute qualité : ceci en fait le choix absolu pour capteur optique d'empreinte digitale unique servant aux systèmes de vote, à une authentification sûre d'accès aux réseaux ainsi que toute une gamme d'autres applications assurant l'identification.

À propos de Crossmatch

