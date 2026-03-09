Crossroads Healing Centers Earns Joint Commission Accreditation for Behavioral Health Care

News provided byCrossroads Healing Centers
Mar 09, 2026, 08:47 ET
CONNERSVILLE, Ind., March 9, 2026 /PRNewswire/ -- Crossroads Healing Centers has earned The Joint Commission's Gold Seal of Approval® for Behavioral Health Care and Human Services Accreditation, recognizing the organization's commitment to high–quality mental health care.
The accreditation follows a comprehensive, independent review of Crossroads Healing Centers' clinical practices, safety protocols, and organizational leadership. The Gold Seal of Approval® is one of the most respected symbols of excellence in behavioral health care.
"Achieving Joint Commission Accreditation is a significant milestone that reflects Crossroads Healing Centers' commitment to clinical excellence, patient safety, and evidence-based behavioral health treatment," said Dr. Osman Vahid, Board-Certified Psychiatrist with over 32 years of clinical experience. "Our team is dedicated to providing compassionate, high-quality care that helps individuals stabilize, recover, and rebuild meaningful lives."
Located on a 14–acre campus in Connersville, Indiana, Crossroads Healing Centers provides residential treatment, crisis stabilization, medical detoxification, and partial hospitalization services.
Joint Commission Accreditation is awarded for a three–year period, with ongoing quality monitoring to ensure continued compliance and improvement.
About Crossroads Healing Centers
Crossroads Healing Centers is a leading mental health and dual–diagnosis treatment provider in Connersville, Indiana. Through evidence–based therapies and trauma–informed care, the center offers residential treatment, crisis stabilization, medical detoxification, and partial hospitalization services. Learn more at crossroadshealingcenters.com.
Media Contact:
Aaron Andrews
Business Development Manager
Crossroads Healing Centers
Phone: (855) 763-8800
Email: [email protected]
