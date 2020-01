Crowe Global relata oito anos consecutivos de crescimento

NOVA IORQUE, 27 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Crowe Global (Crowe) relata extraordinários oito anos consecutivos de crescimento. A oitava maior rede de auditoria, tributação e consultoria do mundo anunciou receitas globais de 4,4 bilhões de dólares em 2019, um aumento de 3,5% (sem levar em conta o impacto do mercado de câmbio).

Os resultados reforçam o contínuo poder da rede no mercado mundial. Entre os desempenhos regionais, os destaques são a América Latina, que teve um crescimento de 13%, a África, com 12%, a América do Norte, com 8%, e a Europa, com 6%. Os resultados têm respaldo nos números impressionantes de crescimento dentro dos países na Índia (28%), no Canadá (14%), nos Países Baixos (12%) e na Indonésia (75%).

A continua demanda por aquisição de talentos em todo o mundo trouxe à rede oportunidades de crescimento relacionadas à mobilidade internacional. Nos últimos 12 meses, houve um aumento de receita de 10% nas operações da Crowe de consultoria tributária, em soluções tecnológicas e com a prática de consultoria em RH em novos territórios. Também houve um aumento de receita nas operações de auditoria, o que comprova a capacidade da Crowe de responder às mudanças regulatórias e necessidades dos clientes sempre em evolução.

David Mellor, CEO da Crowe Global, comentou:

"É um grande prazer ter mantido crescimento nos últimos 12 meses. A volatilidade nas taxas de câmbio estrangeiras e a instabilidade econômica em diversas regiões representam um ambiente de comércio de muito desafio para muitos. Na Crowe, nosso principal foco é gerar valor para os nossos clientes, nossos funcionários e nossas comunidades por meio da colaboração, da liderança e da agilidade; são essas prioridades que possibilitam à rede operar nesse cenário de incertezas.

Juntamente com as realizações financeiras, tenho especial orgulho de nossas empresas terem ganhado reconhecimento com títulos como Melhor Fornecedor Tributário (Reino Unido) no Prêmio de Gestão de Expatriados e Mobilidade e Melhor Fornecedor Tributário e de Auditoria (Emirados Árabes Unidos) no Prêmio Global de Operações Bancárias e Financeiras. Na América Latina e na América do Norte, a Crowe foi indicada como um dos melhores locais para trabalhar na lista de melhores empresas para trabalhar da Fortune 100. Esses sucessos são o testemunho dos nossos 42.000 funcionários, comprometidos em oferecer excelência em serviços e ajudar nossos clientes a tomarem decisões bem fundamentadas."

A Crowe Global é uma das principais redes internacionais de empresas de consultoria separadas e independentes que podem ter a licença para usar o nome "Crowe" nas operações que prestam serviços profissionais de contabilidade, auditoria, tributação e consultoria, entre outros, aos clientes. A Crowe Global em si é uma entidade não operante e não presta serviços profissionais em seu próprio direito. A Crowe Global e nenhum de seus membros se responsabilizam pelos serviços profissionais prestados por qualquer outro membro.

