Crowley y el Puerto de Houston conectan Centroamérica y la costa del Golfo de EE. UU. con un nuevo servicio marítimo semanal

El servicio Gulf-Central America Express Service presta servicio a los sectores de la confección de prendas, los productos agrícolas y el comercio minorista

Datos clave

Crowley pone en marcha un servicio exprés semanal entre la costa del Golfo y Centroamérica que conecta el Puerto de Houston con Santo Tomás de Castilla (Guatemala) y Puerto Cortés (Honduras).

El servicio admite carga de contenedores refrigerados y de carga seca, incluyendo productos frescos, ropa, bienes de consumo, productos industriales y carga de proyectos. Actualmente, está previsto que el primer viaje llegue a Houston el 10 de septiembre.

Los servicios integrados de transporte marítimo, almacenamiento y logística terrestre de Crowley están diseñados para ofrecer a los transportistas un tránsito más rápido, menos traspasos en la cadena de suministro y una mayor visibilidad entre la costa del Golfo de EE. UU. y Centroamérica.

JACKSONVILLE, Florida, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Crowley, líder mundial en soluciones logísticas, marítimas y energéticas, ha anunciado hoy un nuevo servicio semanal de contenedores que conecta el Puerto de Houston con Santo Tomás de Castilla, Guatemala, y Puerto Cortés, Honduras, dos de los puertos comerciales más grandes y de más rápido crecimiento de Centroamérica.

El nuevo servicio Gulf-Central America Express Service de Crowley conecta el Puerto de Houston con los principales puertos de Centroamérica y ofrece contenedores de 53 pies para maximizar la eficiencia intermodal en las cadenas de suministro regionales.

El servicio Gulf-Central America Express Service hará su primera escala en Houston el 10 de septiembre, con salidas los jueves. Los buques de Crowley transportarán contenedores secos y refrigerados que permiten llevar de forma segura desde el mar hasta tierra firme una amplia variedad de productos frescos, prendas de vestir, productos industriales y bienes de consumo. La gama de tamaños incluye contenedores de 53 pies que maximizan la eficiencia intermodal en los mercados.

Las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos crecieron un 15,7 % en términos interanuales a principios de 2026, impulsadas en gran medida por la demanda de productos frescos, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

"Una conexión directa con Houston ofrece una solución logística fiable y eficiente para las cadenas de suministro entre Estados Unidos y Centroamérica", afirmó Claudia Kattan, vicepresidenta para Centroamérica, México y Panamá de Crowley. "Los transportistas disfrutan de tiempos de tránsito más cortos, una mejor planificación de existencias y la flexibilidad necesaria para transportar productos frescos, bienes de consumo y otras mercancías en las que el tiempo es un factor clave, sin los retrasos que conllevan los transbordos".

El Puerto de Houston alberga uno de los cinco principales puertos de contenedores del país y el de más rápido crecimiento, que concentra aproximadamente el 75 % del volumen de contenedores de la costa del Golfo de Estados Unidos. La envergadura del puerto y su conexión con el interior del país proporcionan a los exportadores centroamericanos acceso directo a los mercados de Texas, el Medio Oeste y la costa oeste, lo que refuerza la fiabilidad de la cadena de suministro para los minoristas estadounidenses.

"Nos enorgullece dar la bienvenida al servicio Gulf-Central America Express Service de Crowley al Puerto de Houston", afirmó John Moseley, director comercial del Puerto de Houston. "Esta nueva conexión semanal ofrece a los transportistas una conexión directa y fiable con Houston y dos importantes centros de distribución de Centroamérica, lo que amplía las opciones para los clientes que transportan carga refrigerada y no refrigerada a través de Houston".

Además de ofrecer otra opción a los transportistas, el servicio conectará a Houston de forma más directa con los alimentos, los productos y la actividad comercial que circulan entre Centroamérica y Estados Unidos.

"El impacto de este servicio se extenderá mucho más allá de los muelles", afirmó Charlie Jenkins, director ejecutivo del Puerto de Houston. "Esto facilita una vía más directa para que los productos frescos y los artículos de uso cotidiano lleguen a las tiendas y a los hogares de toda nuestra región, al tiempo que ayuda a las empresas de Texas a establecer contacto con clientes de Centroamérica. Eso es lo que supone el crecimiento del Puerto de Houston: crear oportunidades y mejorar el funcionamiento de las cadenas de suministro de las que depende la gente".

La expansión de Crowley se basa en la presencia de larga data de la empresa en el Caribe y en Centroamérica, donde lleva más de 65 años manteniendo una red logística terrestre integrada.

Al combinar el transporte marítimo con los servicios de almacenamiento y de transporte terrestre a través de un único proveedor, las empresas pueden reducir los traspasos y mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, lo que supone una ventaja clave para que los minoristas gestionen de forma eficiente el inventario de productos y los ciclos de vida útil.

Diseñados específicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes, los buques portacontenedores de Crowley ofrecen espacio para carga seca, refrigerada y de proyectos, incluyendo contenedores secos y refrigerados de 40 y 45 pies, contenedores secos de 53 pies y equipos flat-rack de 20 y 40 pies. La red de terminales, almacenes y soluciones para la cadena de suministro de Crowley conectaba puertos de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, como la República Dominicana.

Para obtener más información sobre el servicio de Crowley en Houston y su amplia oferta de servicios, visite crowley.com/logistics.

Acerca de Crowley

Crowley es una empresa privada de capital estadounidense dedicada a ofrecer soluciones en los sectores marítimo, energético y logístico. Desde hace más de 130 años, su cartera de empresas ofrece soluciones innovadoras de transporte marítimo y terrestre para los sectores comercial y público. Como propietario y operador marítimo a nivel mundial, Crowley presta servicio a 36 países y territorios insulares y es una de las principales empresas que dan empleo a marineros estadounidenses. Visite www.crowley.com para obtener más información.

Contactos:

David DeCamp Torey Vogel Director de Comunicación Corporativa Especialista sénior en Comunicación Corporativa (904) 727-4263 (904) 726-4536 [email protected] [email protected]

FUENTE Crowley