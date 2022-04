Crown Sterling anuncia listagem na exchange BitMart

NEWPORT BEACH, Califórnia, 20 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Crown Sterling Limited LLC, uma provedora de soluções em criptografia e ativos digitais, entrou oficialmente na rede Ethereum por meio do seu wrapped token CSOV, agora listado na BitMart, uma exchange global com serviços de conversão de moeda fiduciária por criptomoedas disponíveis para os cidadãos dos EUA.

Para aumentar a compatibilidade entre cadeias e a acessibilidade ao CSOV e a produtos resistentes à computação quântica, a Crown Sterling lançou seu token ERC-20 no início desta semana. Os pares de trading disponíveis são WCSOV/USDT e WCSOV/ETH. O wrapped token CSOV (WCSOV) está atrelado a uma proporção de 1:1 por meio de um contrato inteligente com a Ethereum. Ao vivo hoje na BitMart; os usuários podem comprar e negociar o WCSOV, que pode ser posteriormente convertido em CSOV nativo para acessar o pacote de produtos e serviços de criptografia e compressão resistente à computação quântica da Crown Sterling.

"Estamos entusiasmados com esta listagem, uma vez que todos os cidadãos dos EUA com acesso aos mercados poderão participar do CSOV e da transformação da soberania de dados pessoais. Serão lançados inúmeros produtos poderosos em 2022 e 2023, abrangendo desde criptografia e mensagens resistentes à computação quântica até NFTs colecionáveis e compressão matemática/armazenamento descentralizado. Estamos muito gratos por liderar esse esforço, que visa a uma maior liberdade de expressão e propriedade de dados", anunciou Robert Grant, CEO e fundador da Crown Sterling.

"Acredito que a interoperabilidade de protocolo entre diferentes cadeias é uma evolução natural e muito necessária do setor. Com nossa nova tecnologia de compressão em desenvolvimento avançado e nossos produtos de criptografia resistente à computação quântica, vejo a Crown Sterling no centro da revolução da Web 3.0, acelerando essa jornada e oferecendo interoperabilidade entre cadeias agora conectadas por tecnologia dedicada a fazer essa ponte. Esta próxima ponte abre um amplo ecossistema descentralizado com grandes oportunidades de parceria", afirmou Kuran Sailopal, vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo da Crown Sterling e EMEA.

Como os dados estão se tornando o ativo mais valioso da era digital, a missão da Crown Sterling é permitir que as pessoas protejam, controlem e monetizem seus dados em uma era de vulnerabilidade e monopolização tecnológicas, em grande parte, não regulamentadas. Para mais informações sobre a Crown Sterling e o CSOV, junte-se à comunidade no Telegram e siga no Twitter.

Sobre a Crown Sterling Limited LLC

A Crown Sterling é pioneira em tecnologias de soberania de dados pessoais. A blockchain da Crown Sterling é uma rede ativa na blockchain Polkadot que implementa a criptografia One-Time Pad resistente à computação quântica como uma opção para a função de transição de estado de uma blockchain, que é o fluxo de processos de transações em uma rede. O Crown Sovereign ($CSOV), um token de serviços públicos resistente à computação quântica, permite que os usuários participem de uma ampla gama de ofertas de produtos, incluindo criptografia e NFTs resistentes à computação quântica, além de outras futuras tecnologias de compressão. A Crown Sterling espera se tornar a plataforma líder de gestão de dados e ativos digitais.

Contato para a imprensa na Crown Sterling Limited LLC

Tel.: +1-949-260-1700

https://www.crownsterling.io/

