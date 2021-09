Crown Sterling déploie un explorateur de blockchain

NEWPORT BEACH, Californie, 17 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Crown Sterling Limited LLC, pionnier des technologies de souveraineté des données personnelles, est heureux d'annoncer qu'il a officiellement déployé son explorateur de blockchain, qui est intégré à l'explorateur Polkadot.

La technologie de blockchain Crown Sterling est la première à implémenter un chiffrement unique (sur la méthode du masque jetable) et résistant aux ordinateurs quantiques, comme option pour la fonction de transition d'état. Plus tôt cette année, Crown Sterling a annoncé avoir établi la « Data Bill of Rights », qui consiste à déclarer les actifs numériques comme la propriété intangible du créateur original, comme bloc Genesis dans sa blockchain.

« Nous sommes ravis de faire office de pionnier dans l'applicabilité de la technologie de blockchain pour créer des changements positifs et faire évoluer le système actuel de collecte, protection et contrôle des données. Participer à l'écosystème de Polkadot donne des atouts incroyables étant donné la nature de la technologie qu'ils ont créée. Nous sommes impatients de poursuivre notre mission dans cet espace, non seulement dans le chiffrement et la blockchain, mais aussi dans les droits de l'homme », a commenté Jesse Lurie, CTO de Crown Sterling.

Crown Sterling a choisi Polkadot pour la combinaison de ses transactions haute vitesse et concurrentes et de sa couche de chiffrement personnalisable, ce qui en fait une blockchain idéale pour les NFT de prochaine génération, et résistante aux ordinateurs quantiques. Nous nous réjouissons à la perspective de devenir la plateforme permettant aux personnes de soutenir l'avenir de l'autorisation, de la monétisation et de la propriété des actifs numériques.

« Je tiens à féliciter nos talentueux programmeurs. Il s'agit d'une autre étape importante vers notre objectif de souveraineté des données personnelles pour le monde entier, » a commenté Robert E. Grant, PDG et fondateur de Crown Sterling.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627853/crown_sterling_vert_black_Logo.jpg

Related Links

https://www.crownsterling.io/

https://www.crownsterling.io



SOURCE Crown Sterling