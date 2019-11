Crowne Plaza® Hotels & Resorts anuncia parceria mundial com a The Global Entrepreneurship Network

Uma das maiores marcas de luxo do mundo, a marca Crowne Plaza está passando por uma evolução e expansão global, com seis novos hotéis emblemáticos sendo inaugurados nos EUA, Europa e China no início de 2020. Projetadas para atender às dinâmicas necessidades dos viajantes modernos, as inovações de design da marca Crowne Plaza incluem Plaza Workspace , um conceito de design de saguão para coworking com espaços de trabalho flexíveis, áreas de descanso e The Studio, um espaço de reunião que pode ser reservado por hora. A GEN tem mais de 15.000 membros em 170 países. Com essa parceria, hotéis Crowne Plaza selecionados oferecerão a eles acesso com desconto ou cortesia a esses espaços de colaboração.

O design flexível do saguão da marca Crowne Plaza oferece o ambiente perfeito para que empreendedores se encontrem pessoalmente. A conexão pessoal é mais importante do que nunca para empreendedores e startups, de acordo com o 2019 Global Startup Ecosystem Report feito por Startup Genome e GEN. O relatório revelou recentemente que pontuações mais altas de "conexão local" se traduzem em startups mais bem-sucedidas e em ecossistemas de empreendedorismo mais fortes. Especificamente, os empreendedores que tinham altos níveis de "conexão local" aumentam sua receita duas vezes mais rápido do que aqueles com baixa conexão local.

Libby Escolme, vice-presidente global, Crowne Plaza, comentou: "Estamos orgulhosos de fazer parceria com a GEN para apoiar e fornecer um lar para a próxima geração de empreendedores no mundo todo. Essa parceria acontece no momento perfeito para a marca Crowne Plaza, pois estamos expandindo nosso novo design flexível de saguão e sala em propriedades emblemáticas ao redor do mundo. Desde nossos conceitos de saguão até os quartos para hóspedes patenteados da WorkLife, nossos hotéis estão realmente atendendo aos viajantes modernos de negócios e às comunidades locais de negócios".

O patrocínio da marca Crowne Plaza ao Startup Huddle começará em 19 de novembro de 2019 durante a Semana Global do Empreendedorismo, com um evento da marca no recém-transformado emblema das Américas, o hotel Crowne Plaza Atlanta Perimeter em Ravinia. Jonathan Ortmans, fundador e presidente da GEN, e Meredith Latham, vice-presidente do Crowne Plaza Américas, apresentarão o evento, que examinará de perto o cenário das startups em Atlanta e como o excelente design incentiva a criatividade e a colaboração. Vários eventos nas propriedades do Crowne Plaza ao redor do mundo também estão sendo planejados para 2020.

Ortmans comentou: "Estamos entusiasmados por fazer essa parceria com a marca Crowne Plaza para ajudar a promover ecossistemas saudáveis para que os empreendedores de todas as origens possam prosperar. Os ecossistemas de startups locais precisam de conectividade e densidade - a atmosfera vibrante do novo conceito de saguão do Crowne Plaza oferece um espaço para os empreendedores colaborarem e criarem comunidades. A marca Crowne Plaza foi uma das primeiras a reconhecer o importante papel que podem desempenhar e estamos ansiosos para ver nossos programas e comunidades aproveitarem cada vez mais o hotel Crowne Plaza local como um centro de inovação e crescimento da comunidade."

Para informações sobre a parceria, visite genglobal.org/crowneplaza.

Sobre a Global Entrepreneurship Network

A Global Entrepreneurship Network opera uma plataforma de programas em 170 países, com o objetivo de facilitar que qualquer pessoa, em qualquer lugar, inicie e expanda um negócio. Ao promover colaborações e iniciativas transfronteiriças mais profundas entre empreendedores, investidores, pesquisadores, formuladores de políticas e organizações de apoio empresarial, a GEN trabalha para fomentar ecossistemas iniciais e de escala mais saudáveis que criem mais empregos, eduquem indivíduos, acelerem a inovação e fortaleçam o crescimento econômico. Para detalhes sobre os programas e iniciativas que compõem a GEN, visite genglobal.org. Siga a GEN no Twitter em @unleashingideas.

Sobre Crowne Plaza® Hotels & Resorts

Crowne Plaza® Hotels & Resorts é uma das marcas hoteleiras que mais cresce no mundo. No Crowne Plaza® somos especialistas em ajudar os hóspedes a fazer melhores negócios, combinando um fortalecido serviço entre colegas, conectividade sempre ativa, salas inovadoras e espaços de trabalho flexíveis. Tudo isso ajuda os hóspedes a serem produtivos, sentirem-se energizados e construírem relacionamentos significativos com seus clientes e colegas ou companheiros de viagem. Quartos muito bem equipados, programa distintivo Sleep Advantage®, academia de ginástica 24 horas, instalações elegantes para reuniões e eventos, e restaurantes e bares no local. Nos hotéis Crowne Plaza, oferecemos uma experiência orientada por design, habilitada por tecnologia e culturalmente relevante para o mundo das viagens de negócios e lazer modernas; o que significa que os hóspedes podem recarregar e se inspirar em seu tempo livre e horário de trabalho. Para mais informações visite www.crowneplaza.com e conecte-se conosco no Facebook https://www.facebook.com/Crowne.Plaza, Twitter www.twitter.com/crowneplaza e Instagram www.instagram.com/crowneplaza.

Sobre o IHG®

O IHG® (InterContinental Hotels Group) (LON:IHG) (NYSE:IHG) (ADRs) é uma organização global com um amplo portfólio de marcas hoteleiras, incluindo Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, voco™, Holiday Inn® Hotels & Resorts , Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, avid™ hotels, Staybridge Suites®, Atwell Suites™ e Candlewood Suites®.

O IHG possui franquias, aluga, gerencia ou é dono de quase 5.800 hotéis e aproximadamente 865.000 quartos em mais de 100 países, com mais de 1.900 hotéis em desenvolvimento. O IHG também gerencia o IHG® Rewards Club, nosso programa de fidelidade global, que possui mais de 100 milhões de membros.

A InterContinental Hotels Group PLC é a holding do Grupo e está incorporada na Grã-Bretanha e registrada na Inglaterra e no País de Gales. Mais de 400.000 pessoas trabalham nos hotéis e escritórios corporativos da IHG no mundo.

Visite www.ihg.com para informações e reservas nos hotéis e www.ihgrewardsclub.com para saber mais sobre o IHG Rewards Club. Para nossas últimas notícias, visite: www.ihgplc.com/media e siga-nos nas redes sociais em: https://twitter.com/ihgcorporate, www.facebook.com/ihgcorporate e www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels-group.

